Атаки на ВДК "Новочеркаськ" : у Криму зникли безвісти 33 моряки - росЗМІ

У момент атаки в ніч на 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків.

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Екіпаж ВДК "Новочеркаськ" становить 98 осіб / Колаж: Главред, фото: Telegram

Після удару ЗСУ по десантному кораблю "Новочеркаськ" у порту окупованої Феодосії щонайменше 19 російських моряків поранені, а 33 вважаються зниклими.

Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на свої джерела, "на момент атаки в ніч на 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків.

"33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна - загинула в результаті атаки на корабель "Новочеркаськ" в порту Феодосії", - йдеться у повідомленні

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Російський Telegram-канал також пише про те, що на місці атаки знайдені фрагменти обшивки і вузол кріплення ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув.

Про те, що під час удару на кораблі "Новочеркаськ" перебували моряки, також повідомляло російське видання Агентство. Екіпаж БДК - 98 осіб. На кораблі в момент удару могли перебувати не менше двох офіцерів.

Командир корабля сказав, що всі живі, "ніхто не постраждав".

Невідомо, чи мав екіпаж час залишити корабель. На фото, знятому вдень, видно, що "Новочеркаськ" сильно постраждав і затонув.

Тим часом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про одного загиблого і чотирьох поранених мирних жителів в результаті атаки в порту.

Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

У країні-агресорі РФ підтвердили пошкодження ВДК "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії.

У росіян почалася істерика через удар по "Новочеркаську".

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