УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Атаки на ВДК "Новочеркаськ" : у Криму зникли безвісти 33 моряки - росЗМІ

Анна Ярославська
27 грудня 2023, 10:42
У момент атаки в ніч на 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків.
БДК
Екіпаж ВДК "Новочеркаськ" становить 98 осіб / Колаж: Главред, фото: Telegram

Після удару ЗСУ по десантному кораблю "Новочеркаськ" у порту окупованої Феодосії щонайменше 19 російських моряків поранені, а 33 вважаються зниклими.

Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на свої джерела, "на момент атаки в ніч на 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків.

"33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна - загинула в результаті атаки на корабель "Новочеркаськ" в порту Феодосії", - йдеться у повідомленні

відео дня

Російський Telegram-канал також пише про те, що на місці атаки знайдені фрагменти обшивки і вузол кріплення ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув.

Про те, що під час удару на кораблі "Новочеркаськ" перебували моряки, також повідомляло російське видання Агентство. Екіпаж БДК - 98 осіб. На кораблі в момент удару могли перебувати не менше двох офіцерів.

Командир корабля сказав, що всі живі, "ніхто не постраждав".

Невідомо, чи мав екіпаж час залишити корабель. На фото, знятому вдень, видно, що "Новочеркаськ" сильно постраждав і затонув.

Тим часом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про одного загиблого і чотирьох поранених мирних жителів в результаті атаки в порту.

Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

У країні-агресорі РФ підтвердили пошкодження ВДК "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії.

У росіян почалася істерика через удар по "Новочеркаську".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні феодосия Новочеркасск новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ пішла у потужний наступ: ЗСУ "покришили" тисячі росіян на 4-х напрямках

РФ пішла у потужний наступ: ЗСУ "покришили" тисячі росіян на 4-х напрямках

10:59 Україна
2024-й рік може бути ще важчим – генерал Тарнавський

2024-й рік може бути ще важчим – генерал Тарнавський

10:00 Україна
Бої за Авдіївку: генерал прокоментував можливість виведення військ ЗСУ

Бої за Авдіївку: генерал прокоментував можливість виведення військ ЗСУ

09:44 Україна
Всі головні новини

Популярне

Як дізнатися пароль від Wi-Fi: хитрий фокус знає не кожен хакер 16313

Як дізнатися пароль від Wi-Fi: хитрий фокус знає не кожен хакер

Залужний: Мар'їнки більше немає, ЗСУ - на півночі міста 11517

Залужний: Мар'їнки більше немає, ЗСУ - на півночі міста

Як варити буряк: несподівана порада уб'є навіть досвідчених господинь 11316

Як варити буряк: несподівана порада уб'є навіть досвідчених господинь

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля 7844

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

Останні новини

11:09

"Кремль тримає ракети до весни": Жданов пояснив, що задумала Росія

11:07

"Збереже тепло у домі": жінка показала геніальний лайфхак, як утеплити вікна

11:02

Китайський гороскоп на завтра 28 грудня: Зміям - покупки, Бикам - складний вибір

10:59

РФ пішла у потужний наступ: ЗСУ "покришили" тисячі росіян на 4-х напрямках

10:49

Тільки генії встигнуть за 6 секунд: оптична ілюзія для тих, у кого чудовий зір

Путін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - СотникПутін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - Сотник
10:48

Дружина Остапчука після платної зустрічі з фанатами засвітила браслет за 25 тисяч гривень

10:42

Атаки на ВДК "Новочеркаськ" : у Криму зникли безвісти 33 моряки - росЗМІ

10:23

Кінець війни в 2024 році: журналіст назвав попередив про поганий сценарій

10:00

2024-й рік може бути ще важчим – генерал Тарнавський

Реклама
09:46

"Є запас міцності й дурного м'яса": Сотник оцінив шанси Путіна вести довгу війнуВідео

09:44

Бої за Авдіївку: генерал прокоментував можливість виведення військ ЗСУ

09:44

Привітання з Новим Роком 2024 - в прозі, віршах та оригінальні картинки

09:04

ЗСУ все ще утримують частину міста: Данілов розповів про ситуацію в Мар'їнці

08:59

РФ атакувала дронами Південь України: є загиблий та пораненіФото

08:48

Вони зібралися воювати до кінцяПогляд

08:30

Гороскоп на січень-2024 від Влада Росса: чим порадує і чим засмутить місяцьЕксклюзив

08:23

Росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині: в ISW розкрили деталі

08:17

Нічна атака "Шахедів": дрони збивали у 8 українських областях

08:03

Церковне свято 28 грудня: чому не варто витрачати багато грошей на продукти

07:57

20 відсотків російського флоту вже немає – Данілов

Реклама
07:30

Путін не готовий до переговорів: Данілов пояснив, навіщо запускаються фейки

06:55

ЄС планує надати Україні €20 млрд в обхід Угорщини - Financial Times

06:41

Вибори Путіна: Кремль вирішив не ризикуватиПогляд

05:50

Буде майже 5-бальний шторм: в Україну вривається потужна магнітна буря

05:15

Melovin вперше розповів, чи перебуває зараз у стосунках

04:50

Путін планує напасти на НАТО і сподівається на Трампа – СотникВідео

04:10

ЗСУ захопили позиції РФ під Бахмутом: український командир розкрив деталі боїв

03:40

Оптична ілюзія для людей із орлими зором: лише генії знайдуть кота за 5 секунд

03:10

"Прагне захопити всю Україну": експерт розкрив окупаційні плани РосіїВідео

02:48

Салати зробите в 2 рази швидше: спосіб моментальної чистки вареної картоплі

02:14

Вибори в США: експерт розповів, кого республіканці можуть підтримати замість Трампа

01:30

На зло Мурату: дружина Налчаджиоглу показала гарячий Різдвяний образ

01:15

Росія "вчиться полювати" на морські дрони ЗСУ: ЗМІ розкрили деталі

26 грудня, вівторок
23:47

Подолати екологічні наслідки війни допоможе програма Європейського Союзу, — Кацуба

23:39

Раміна Есхакзай вперше зізналася, чому розійшлася з нареченим

23:09

Діти більше не побачать тата: у Херсоні під час евакуації людей загинув молодий лейтенант

23:04

Клоун-путініст Охлобистін розповів байку про своє "порятунок від ДРГ"

22:43

Працювали швидко: окупанти в паніці вивели свої кораблі з Феодосії

22:22

Росія оголосила у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ: той відреагував

22:19

Як українцям економити світло: топ порад від енергетиків

Реклама
22:11

Позов на 10 млн доларів: росіяни вирішили знищити Івлєєву за "голу" вечірку

21:47

Колишня дружина Кличка показала його височенних синів і красуню-дочку

21:34

Без Насті: Потап один відсвяткував Різдво в Лондоні

21:20

Наталія Валевська запідозрила в плагіаті учасницю Нацвідбору на Євробачення-2024

21:09

Росіяни вдарили по евакуаційному поїзду в Херсоні: є загибліВідео

21:03

Чи можна жінкам посівати: яке пояснення закладене у давніх звичаях

20:58

"Перевіряли два лікарі": Клопотенко розповів, як непросто було готувати для Першої леді

20:00

3 знака зодіаку приречені на успіх в 2024 році: кому буде везти у всьому

19:53

Це досі "сіра зона": у Харківській ОВА спростували фейк РФ про загарбання нового села

19:39

Штормовий вітер та сніг з дощем: в Україну вривається негода

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюр
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти