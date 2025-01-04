Знищено 'відчутну' кількість КНДРівців: Зеленський назвав втрати РФ на Курщині

Росія продовжує втрачати велику кількість солдатів під час штурмів, розповів президент.

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Зеленський озвучив втрати російської армії та солдатів КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головні тези Зеленського:

В Курській області за два дні знищено до батальйону солдатів КНДР та десантників РФ

Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку

Цього тижня відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн"

Україна завдала значних втрат північнокорейським військовим, які брали участь у боях на боці РФ. За останні два дні в Курській області було знищено до батальйону солдатів КНДР і російських десантників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент розповів, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в Курській області.

відео дня

"Зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі одного села Махновка російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та російських десантників. І це відчутно", - наголосив Зеленський.

Він також відзначив професіоналізм українських військових, які ефективно виконують бойові завдання і знищують окупантів.

"Загалом хочу відзначити за професійні та результативні дії наших воїнів Сил спеціальних операцій і 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду", - сказав глава держави.

За його словами, жорстокі бої тривають по всій лінії фронту, найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку. Президент зазначив, що російські війська продовжують зазнавати великих втрат.

"Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта", - додав він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Засідання в форматі "Рамштайн"

Президент також повідомив, що цього тижня відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн". На ній десятки країн-партнерів України обговорять шляхи зміцнення української ППО, зокрема захист від ракет, керованих бомб і російської авіації.

"Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати. Життя потребує захисту тут і зараз в Україні, і системи ППО мають для цього працювати. Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють і допомагають нам із розвитком повітряного щита", - заявив Зеленський.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, 2 січня було завдано потужного удару, внаслідок якого російська 810-та бригада зазнала значних втрат на Курщині, повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко. Під обстріл потрапило село Іванівське Рильського району.

Також у Курській області зосереджено 50-55 тисяч російських військових, але їм важко проводити наступальні дії, зокрема через величезні втрати, які вже перевищують чисельність їх угруповання. З початку серпня росіяни втратили близько 38 тисяч солдатів.

Як повідомляв Главред, залучення північнокорейських військових до бойових дій не допомогло Росії зміцнити свої позиції на Курському напрямку. За словами військового експерта Романа Світана, кілька тисяч північнокорейців, яких Росія направила на Курщину, не здатні суттєво змінити хід бойових дій, оскільки вони не мають бойового досвіду і стикаються з мовним бар'єром.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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