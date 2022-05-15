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Рашисти несуть великі втрати, об'єднуються з найманцями - Генштаб

15 травня 2022, 19:55

На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, становить менше 20 відсотків.

Росіянин
Росіяни несуть втрати-Генштаб / facebook.com/Mikokuk

Російські окупанти несуть значні втрати не тільки в живій силі, але й в техніці. Деяким підрозділам через це доводиться об'єднуватися з найманцями, пише Генштаб ЗСУ в Facebook.

"На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, становить менше 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати і нездатність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації об'єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій у складі зведених підрозділів", - пише пресслужба Генштабу.

Армія України громить війська Росії

На річці Сіверський Донець у районі села Білогорівка Збройні Сили України завдали нищівного удару по військах Росії. Окупанти споруджували понтонну переправу, намагаючись перейти на інший берег річки і оточити українських військових. За кілька днів бойових зіткнень ворожі війська зазнали серйозних втрат. Знищено понад 70 одиниць техніки російської армії.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, як 6-та рота 92-ї бригади ЗСУ здійснила справжній подвиг у боях у Харківській області. Зокрема, 24 лютого в ході зіткнень з військами РФ в Старому Салтові наші військові змогли вийти з оточення і виграти бій. Вже 25 лютого вони не дозволили російським окупантам здійснити прорив до Харкова. Обидва випадки примітні тим, що у ворога було набагато більше сил.

Під Харковом бійці ЗСУ завдали нищівного удару по новому російському танку Т90м прорив зі шведського гранатомета Карл Густав. Бойову машину загарбників знищили військові 227-го батальйону 127-ї бригади Терроборони.

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