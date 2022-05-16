ЗСУ потужно вдарили артилерією по окупантам на Херсонщині: у росіян помітні втрати

ЗСУ потужно вдарили артилерією по окупантам на Херсонщині / УНІАН і ua.depositphotos.com

У ніч з 14 на 15 травня бійці ЗСУ в Кривому Розі (Дніпропетровська область) потужно вдарили артилерією у напрямку до Херсонської області. Про це повідомив у своєму каналі в Telegram повідомив начальник Військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

За його словами, весь минулий тиждень ситуація в місті і районі стає напруженою, але стабільною. А противник поніс серйозні втрати в живій силі і техніці.

"Лінія фронту на найнебезпечнішому для нас південному напрямку проходить в Херсонській області", – пояснив він, додавши, що українські бійці припиняють плани ворога перейти до наступальних дій.

Вілкул підкреслив, що, не маючи успіху в своїх планах, окупанти продовжують застосовувати тактику "випаленої землі". Зокрема, 15 травня з РЗСО "Ураган" агресори обстріляли Широківську громаду.

"Орки застосовують всі види РСЗВ, ствольну артилерію, міномети. Застосовують також просто варварські засоби-фосфорні і касетні боєприпаси, заборонені в усьому світі. Б'ють по мирних селах, по об'єктах мирної інфраструктури, житлових будинках і навіть колонах з біженцями", – зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу.

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Нагадаємо, раніше представники СБУ перехопили розмову російського військового зі своєю дружиною. Вона закликала його "впасти з танка", оскільки немає іншого способу повернення додому, окрім як за станом здоров'я. За словами жінки, ротації військ не буде, а діючі підрозділи не замінять до вересня.

"Вітя, впади з танка! Або ти там будеш до вересня. На півроку ви поїхали, вас там ніхто міняти не буде!. Ногу, звичайно, стріляти собі не треба, тому що це взагалі вже. Не знаю, нехай тебе хтось [вдарить] (неценз.) по бочині, нирки схопить. Адже відразу з госпіталю можна поїхати додому", - сказала росіянка.

У відповідь окупант погоджується з дружиною, що серед росіян ніхто в Україну вирушати не хоче. Однак, на його думку, все ж краще отримати поранення, оскільки пошкодження перевіряють співробітники ФСБ.

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