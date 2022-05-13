"Нова Чорнобаївка" на Луганщині: окупанти втратили понад 70 одиниць техніки

Білогорівка стала "новою Чорнобаївкою" для окупантів на Луганщині / Фото twitter.com/Blue_Sauron

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні з'явилася "нова Чорнобаївка" для окупантів. Це селище Білогорівка в Луганській області. Там Збройні Сили України вже вкотре знищили понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець.

Як розповів Арестович в ефірі Фейгін Live у четвер, 12 травня, ситуація на фронтах - без особливих змін. Найспекотнішим напрямком Арестович назвав Ізюмське.

"Там "перегрупування" (окупантів, - ред.) і вогневий вплив на наші позиції, а ми - у відповідь. У Луганській області відчайдушні спроби кудись рухатися. Але найбільша інтрига - у "новій Чорнобаївці", — сказав представник ОП.

Неподалік Білогорівки біля річки Сіверський Донець є закрут. Там російські війська вп'яте намагаються навести понтонну переправу й постійно зазнають втрат.

"Там фотографія показує 78 одиниць знищеної ворожої техніки. Але вони туди йдуть і йдуть. По них б'ють і б'ють, а вони йдуть і йдуть. І вони досі намагаються наступати і наводити переправу на тому ж місці", — сказав Арестович.

Зазначимо, ЗСУ знищили за допомогою артилерії понтонну переправу поблизу Білогорівки в Луганській області.

За допомогою опублікованих фото дослідники підрахували точну кількість знищеної та кинутої російськими окупантами техніки на зруйнованій понтонній переправі. Користувач BlueSauron написав у Twitter, що після невдалої спроби форсування річки у росіян вийшло з ладу 73 одиниці техніки. Частина техніки була знищена, частина - залишена на місці зруйнованої переправи.

Фото twitter.com/Blue_Sauron

Фото twitter.com/Blue_Sauron

Фото twitter.com/Blue_Sauron

До слова, у справжній Чорнобаївці в Херсонській області також було спекотно. 12 травня Арестович розповів, що сталася Чорнобаївка-19.

"Українські бійці в черговий раз завдали удару по окупантах в легендарному місті Херсонської області", - написав Арестович в Telegram.

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Як повідомляв Главред, Росія вичерпує сили, необхідні для наступу. Але спрогнозувати, скільки часу ще триватиме війна в Україні, складно. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що причина цього - "жахливий ідіотизм російського політичного керівництва".

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