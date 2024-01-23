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Допомога Україні: Умєров назвав умову прориву, у США зробили гучну заяву

Олексій Тесля
23 січня 2024, 17:32оновлено 23 січня, 18:05
Глава Міноборони заявив про необхідність нарощувати довгострокові пакети військової допомоги.
Умеров, Остін
Рустем Умєров і Ллойд Остін висловили з приводу військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Достатні обсяги техніки і боєприпасів, технічного обслуговування і запасних частин "є критично важливою складовою успіху", заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології відіграватимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", - підкреслив він під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Глава Міноборони подякував країнам-партнерам, які підтримують сили оборони України, при цьому відзначивши критичну необхідність нарощувати довгострокові пакети військової допомоги.

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Умєров уточнив, що Міноборони готове співінвестувати в технології і спільне виробництво, ділитися "бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями".

Допомога Україні: що кажуть у Пентагоні

У свою чергу міністр оборони Ллойд Остін переконаний, що суверенна і безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки, у зв'язку з чим він закликав учасників контактної групи з оборони України, так званий Рамштайн, продовжувати надавати Україні ще більше допомоги.

У вівторок, відкриваючи віртуальне засідання, він сказав: "Давайте будемо чесними: наша підтримка України в боротьбі з тиранією зробить всі наші країни більш безпечними. Якщо ми втратимо нерви, якщо здригнемося, якщо не вдасться стримувати, інші стануть агресорами. Ми тільки запросимо ще більше кровопролиття і ще більше хаосу. Таким чином суверенна і безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки. Ми не повинні вагатися в нашій підтримці України".

Міністр оборони США констатував, що битва, яку веде Україна, "важлива для всіх наших країн". "Неймовірно хоробрі українські війська продовжують боротьбу проти кремлівських загарбників на великій лінії фронту в умовах жахливої зимової погоди. Українські захисники продовжують завдавати значних втрат силам Кремля. Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необачній і безрозсудній війні вибору. Путін сподівається, що ракети і безпілотники деморалізують український народ і зломлять бойовий дух української армії. Тому я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони та перехоплення", - деталізував він.

Глава оборонного відомства США нагадав учасникам Рамштайна про недавній пакет допомоги США на суму 250 млн доларів, який включав в себе 155-міліметрові і 105-міліметрові артилерійські боєприпаси, медичне обладнання.

Крім того, Остін знову констатував, що немає доказів "неправильного використання або незаконного перенаправлення американського обладнання, наданого Україні".

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Байден зробив важливу заяву для України. Президент США після зустрічі з американськими конгресменами зазначив, що Конгрес може прийняти позитивне рішення про допомогу Україні.

Водночас у Держдепі повідомили, що США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років. Вони прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно виробляти озброєння.

Раніше експерт розповів, за яких умов допомога припиниться у 2024 році. Микола Маломуж розповів, чи скоротиться допомога Україні з боку США в 2024 році або взагалі може припинитися.

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новини США Пентагон Ллойд Остін війна Росії та України Рустем Умеров
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