США "забули" залучити Україну до передавання мирного плану РФ: в ОП зробили заяву

Руслана Заклінська
24 листопада 2025, 23:31
Складні політичні питання винесено для обговорення президентами Зеленським і Трампом.
США 'забули' залучити Україну до передавання мирного плану РФ: в ОП зробили заяву
Результати перемовин щодо мирного плану / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • США не залучають Україну до процесу передавання мирного плану Росії
  • У плані частину пунктів об’єднано, а частину вилучено
  • Остаточної версії поки немає, є лише робоча

США не підключають Україну до процесу передавання Москві мирного плану, який обговорювався під час технічних переговорів у Женеві. Про це заявив радник голови Офісу президента України та учасник української делегації Олександр Бевз в ефірі Суспільного.

"Американці не залучають нас в цей процес (передавання Росії мирного плану - ред.). І можливо, це нормально, бо вони виступають такими модераторами між двома сторонами у війні. Коли текст буде фіналізовано, можливо буде зустріч, або передача, а потім зустріч з Росією", - сказав він.

Бевз зауважив, що в РФ незадоволені відхиленнями від початкового плану із 28 пунктів. Водночас, за інформацією, яку має українська сторона, Росія подає й сигнали про те, що нібито забагато поступок зроблено Україні.

Чи є остаточний текст мирного плану

Радник керівника ОПУ зазначив, що план США зазнав змін. За його словами, з первинного документа із 28 пунктів частину пунктів об’єднано, а частину - вилучено. Наразі існує лише робоча версія.

Крім цього, складні політичні питання винесено за межі технічних консультацій, їх мають обговорювати особисто президенти Зеленський і Трамп.

"Цих питань небагато, але вони становлять найбільший суспільний інтерес", - наголосив Бевз.

Чого домоглася Україна

За словами представника делегації, Україна наполягала на поділі на блоки та вилученні пунктів, які стосуються співпраці США та РФ. Київ запропонував винести такі питання у окремий документ для двосторонніх домовленостей Вашингтона і Москви.

Інші пункти запропоновано відкоригувати. Ті ж, що відповідають українським національним інтересам, залишено. Водночас, як зазначив Бевз, окремі розділи мирного плану потребують участі європейських партнерів, зокрема щодо використання заморожених російських активів.

"Ми вже змогли вирішити певні гуманітарні питання з Росією під час зустрічей у Стамбулі. Ми не змогли вирішити лише дві речі: повне припинення вогню та зустріч президента Зеленського та очільника РФ Путіна. Очевидно, росіяни чекають прийняття Україною певних ультимативних положень, які порушують українську Конституцію та не сприймаються українським народом", - додав він.

Українська делегація чітко заявила американській стороні, що припинення вогню має бути повним, безумовним й діяти "на суші, у повітрі та на воді". Бевз підкреслив, що для України це необхідна умова перед будь-якою зустріччю лідерів та перед обговоренням змісту потенційної мирної угоди.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Які умови мирного плану вигідні РФ - думка експерта

На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, Росія категорично не піде на повернення Криму, Донбасу, а також окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

"Вони не віддадуть нам Бердянськ і Маріуполь - це нереально. Заморожування по лінії фронту може бути в Запорізькій області. Десь щось трошки відійдуть - можливо, з Харківщини чи Дніпропетровщини. Але не більше", - зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, один із можливих елементів такої угоди - створення демілітаризованої зони, попри те що президент України негативно ставиться до цієї ідеї. Клочок підкреслив, що подібний варіант аж ніяк не можна назвати компромісом.

"Це грабіж серед білого дня. Жодного компромісу немає, бо йдеться про виняткові інтереси України", - наголосив Клочок.

Переговори в Женеві і мирний план - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та його командою щодо американського плану завершення війни.

Після переговорів Україна та США підготували оновлений рамковий документ із можливими шляхами завершення російсько-української війни. Сторони домовилися продовжити роботу у найближчі дні, щоб створити фінальний план.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна не прийме жодних умов, які передбачають визнання російської окупації, обмеження Збройних сил або вето на зовнішньополітичний курс.

На тлі перемовин у Швейцарії помічник президента РФ заявив, що Росія отримала один із варіантів мирного плану США й вважає частину його положень прийнятними. Європейський варіант мирної ініціативи Росії "не підходить".

За підсумками переговорів президент Зеленський повідомив, що перелік кроків завершення війни став більш реалістичним, з урахуванням українських пропозицій. Чутливі моменти він планує обговорити особисто з Трампом.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс ппрезидента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
