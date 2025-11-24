Ворог вклинюється у тил: експерт розкрив, яка ділянка фронту опинилася під загрозою

Ворог активізує дії поблизу дна Каховського водосховища, створюючи нові загрози для української оборони.

Українські сили тримають лінію оборони на Південному фронті

Наступ на Приморськ та обхід Степногірська

Вклинення в тил Гуляйпільської ділянки

Активність ворога на Придніпровському фронті

На Запорізькому напрямку українські сили зберігають оборону, проте ситуація ускладнюється. Російські війська наступають на Приморськ і намагаються обійти Степногірськ, а найбільша загроза наразі виникла східніше – у районі Гуляйполя та Покровського.

Як повідомив 24 Каналу керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, противник активізував дії поблизу дна Каховського водосховища, де можливі диверсійно-розвідувальні операції.

Загроза на Новопавлівському напрямку

Найбільшу небезпеку становить Новопавлівський напрямок, де росіяни майже дісталися Гуляйполя та вклинилися в тил Гуляйпільської ділянки – ключового вузла оборони. Ворог відрізає українські підрозділи від логістики, адже через цей район проходить дорога на Покровське.

"Ця ділянка фронту потребує додаткових резервів. Україна перекидає сили і засоби з інших напрямків, що частково оголює лінію оборони західніше. Це дозволяє ворогу просочуватися між нашими позиціями", – зазначив Лакійчук.

Він додав, що якби лінія оборони була щільнішою, противник зустрів би потужний опір, проте зараз вільні ділянки дозволяють ворогу просуватися без суттєвого опору. Ситуація на Гуляйпільському та Новопавлівському напрямках є серйозною загрозою не лише для Південного фронту, а й для інших ділянок оборони.

Чи є можливість наступу на Дніпро – думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що російські війська проникли на територію Дніпропетровщини на 17 км, що свідчить про глибину їхнього просування. За його словами, існує ймовірність, що наступ може розвернутися в напрямку міста Дніпро.

"Не хочу нагнітати і стверджувати, що Дніпро перебуває під прямою загрозою, але Україні варто бути готовою до різних сценаріїв розвитку подій", – підкреслив експерт.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

