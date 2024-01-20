Допомога Україні від США: Маломуж розповів, за яких умов вона припиниться в 2024 році

Євросоюз 1 лютого розглядатиме питання щодо фінансування програм підтримки України.

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Маломуж розповів про військову допомогу Україні від США / колаж: Главред, фото: 22 окремв механізована бригада, pexels, ua.depositphotos.com

На сайті Главред відбувся чат із колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України, генералом армії України Миколою Маломужем. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи скоротиться допомога Україні з боку США в 2024 році чи взагалі може припинитися.

"Я контактую з демократами і республіканцями, конгресменами та представниками різних впливових структур, керівниками великих корпорацій ВПК США. Всі вони виходять із того, що підтримка повинна зберегтися, тож роблять усе, щоб Конгрес ухвалив рішення про фінансування і України в цілому, і наших Збройних сил, а також надав нам усі необхідні засоби ураження. Тому я вважаю, що лютий буде вирішальним для ухвалення відповідних резолюцій та голосувань у США. А це створить нові можливості для України", - пояснив Маломуж.

Генерал армії України повідомив, що Україна поступово наближається до консенсусу та консолідованої позиції республіканців і демократів. Крім того, Євросоюз 1 лютого розглядатиме питання щодо фінансування програм підтримки України.

"Я думаю, що суттєвого зменшення допомоги Україні з боку Заходу не буде. Можуть бути змінені тільки етапи поставок. Але в сукупності це будуть самі ті суми, про які вже неодноразово говорили і американці, і європейці", - додав він.

Дивіться відео, в якому Микола Маломуж розповів, скільки залишилося правити Путіну:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Байден зробив важливу заяву для України. Президент США після зустрічі із американськими конгресменами зазначив, що Конгрес може прийняти позитивне рішення про допомогу Україні.

Водночас у Держдепі повідомили, що США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років. Вони прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно виробляти озброєння.

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