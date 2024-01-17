Чи F-16 вже в Україні: найкращий пілот США дав однозначну відповідь і попередив Росію

Те, що F-16 вже нібито в Україні, є кремлівською пропагандою.

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F-16 невдовзі будуть в Україні / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Найкращий пілот США, підполковник у відставці Ден Гемптон вважає, що анонсовані Заходом F-16 ще не брали участі у боях з російськими окупантами.

В інтерв’ю проекту "Голос Америки" він підкреслив, що росіяни дезінформують про нібито щоденне збиття цих винищувачів в українському небі.

"Їх (F-16 - Главред) не використовують в Україні. Я знаю, що ходили чутки, і росіяни продовжують стверджувати, що збивають по 4-6 F-16 щодня. Але росіяни брешуть - і їм ніхто не вірить. Були повідомлення, що Данія затримує поставки в Україну. Я не знаю, який стан в інших країн, але знаю, що ми продовжуємо тиснути", - сказав Гемптон. відео дня

Американський військовий додав, що на місці Байдена дав би Україні ці літаки ще кілька років тому.

"Якби я був президентом США - я дав би літаки два роки тому. Все, що росіяни зможуть зробити - це закидати в Україну крилаті ракети та безпілотники", - зазначив пілот США.

Присутність F-16 в Україні означала б повний контроль ЗСУ над повітряним простором.

"Вони (росіяни - Главред) не зможуть завести свої літаки й гелікоптери у ваш повітряний простір. Коли це буде зроблено - тоді із прикриттям цих винищувачів українська армія зможе робити те, що потрібно. Звичайно, F-16 зможуть зробити це, але першочергово - це контроль за повітрям, а отже знищення МіГів і Су, а також знищення ракет "земля-повітря", - пояснив Гемптон.

Як писав Главред, раніше Гемптон ємко оцінив російські винищувачі Су-35, назвавши їх "мотлохом". За його словами, він би ніколи не зробив ставку на російський літак в бою з американським.

Сам Гемптон заявив, що готовий захищати Україну в повномасштабній війні з Росією.

"Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт - добро проти зла, тут немає питань, хто правий, а хто винен... я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати", - заявив льотчик

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