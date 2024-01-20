"Вони можуть допомогти більше": Зеленський звернувся до США і назвав "рецепт" перемоги

Найчастіше розмови про підтримку України не закінчуються конкретним результатом, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський звернувся до союзників / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, @AlarKaris

Президент Володимир Зеленський висловився з питання військової допомоги Україні з боку союзників, зокрема – Сполучених Штатів Америки.

США могли б допомогти Україні більше, щоб українська сторона здобула перемогу, підкреслив він в інтерв'ю Channel 4 News.

При цьому він звернув увагу на те, що за час свого президентства бачив різні ситуації.

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"Але коли я говорю з політиками, іноді думаю, що не бачив нічого... Всі посміхаються, обіймають, кажуть: "Ви стійкі, ви такі сильні, ви – справжній чоловік, лідер вільного світу. Ви врятували нашу демократію... Ми могли б втратити пів Європи, і Росія напала б на США, країни НАТО, і ми повинні дати вам все, все що маємо", - розповів президент.

Разом з тим він уточнив, що найчастіше на цьому розмови про підтримку України і закінчуються.

"І потім - як команда "стоп, знято". Вони (США – ред.) багато допомогли нам, щоб ми вистояли. Я вважаю, вони можуть допомогти нам більше, щоб ми здобули перемогу", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив жорстку заяву на адресу Володимира Путіна. За злочини кремлівської верхівки має настати кримінальна відповідальність, переконаний президент.

Раніше Зеленський заявив про те, що диктатор Володимир Путін вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем і кризами. "Фактично Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різні війни і конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться, ми повинні змінитися", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше в ГУР розповіли про те, що Путін "хоче" захопити всю Україну. Росія не прагне до реальних переговорів з Україною, завдання Сил оборони – звільнити всі окуповані території, сказав Вадим Скібіцький.

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