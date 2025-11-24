В Україні готують здешевлення газу: Зеленський розповів, кому знизять вартість

Кабмін має терміново завершити конкурси на будівництво нових генерацій.

Ключові тези Зеленського:

В Україні планують здешевити газ для когенераційних установок

Уряд уже готує нормативні рішення для цього

Кабмін має терміново завершити конкурси на будівництво нових генерацій

В Україні мають намір знизити вартість газу для когенераційних установок - обладнання, яке одночасно виробляє електричну та теплову енергію. Для цього Кабмін уже готує відповідні нормативні документи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, уряд також працює над дерегуляцією процедур встановлення когенераційних установок. Такі дії повинні звести до мінімуму бюрократичні бар’єри для громадян та українського бізнесу.

"Мінімум процедур для людей і українського бізнесу", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент підкреслив, що уряд має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур з будівництва нових генерувальних потужностей. Це фактично означає прискорення створення нових об’єктів, здатних виробляти електроенергію.

"Збільшуємо резерв обладнання. Доручив продовжувати відповідну роботу з партнерами заради достатньої підтримки нашого відновлення", - додав він.

Чи можуть українці залишитись без газу - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар розповів в інтерв'ю Главреду, що Росія цієї зими може бити не лише по об’єктах електроенергетики, а й по всьому енергетичному сектору України.

Він нагадав, що удари по паливній інфраструктурі Росія завдає системно ще з 2022 року. Під ударом - нафтобази та нафтопереробні підприємства, зокрема Кременчуцький НПЗ, які відповідають за зберігання сирої нафти та виробництво готового пального.

"Так, певна робота проводилася тільки по лінії "Укренерго". Якби в повній мірі були реалізовані заходи по створенню інженерного захисту, особливо другого рівня на підстанціях, ситуація сьогодні була б значно кращою. А ось в газовому секторі або в секторі генерації електроенергії питання захисту критичної інфраструктури фактично не опрацьовувалися. Але це вже окрема тема", - зазначив він.

Тарифи для населення - новини України

Нагадаємо, в Україні наразі комунальні тарифи не підвищують, але у Верховній Раді розглядають можливість здорожчання вже наступного року. Нардеп Сергій Нагорняк зазначив, що державна підтримка має надаватися лише певним категоріям населення, а решта сплачуватиме за ринковими цінами.

Також 1 грудня більшість українців отримуватимуть газ від "Нафтогазу" за фіксованим тарифом 7,96 грн/м³. Ціна збережеться до 30 квітня 2026 року завдяки мораторію на підвищення тарифів.

Як повідомляв Главред, з 1 грудня 2025 року Нова пошта змінює тарифи на низку послуг. Подорожчає доставка документів й посилок.

