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Український спецназ показав на відео, як допомагав ЗСУ бити по російських кораблях у Севастополі

Дмитро Відоменко
16 вересня 2023, 10:15 оновлено 16 вересня, 10:23
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Бійці ССО потрапили до Криму на човнах, щоб навести ракети на корабель і підводний човен російських окупантів
Севастополь, кораблі
Бійці ССО знайшли цілі і допомогли ЗСУ з наводкою / колаж Главред, скріншоти з відео

Бійці Сил спеціальних операцій брали найактивнішу участь у ракетній атаці ЗСУ в ніч з 12 на 13 Вересня у тимчасово окупованому Севастополі на російські військові судна - великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Така інформація була опублікована на Telegram-каналі ССО.

Про це вони заявили в суботу, 16 вересня, розкривши деталі операції. За словами українських офіцерів, вони з кількох джерел отримали інформацію про ймовірне розташування суден на одному з судноремонтних підприємств. Для того, щоб ідентифікувати цілі, навести, скорегувати вогонь і провести розвідку, залучили операторів ССО.

"На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки. Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції", — заявили бійці ССО.

відео дня

Також вони за допомогою спеціальних технічних засобів розвідки знайшли ціль і допомогли ЗСУ з наводкою. Під час удару група скорегувала вогонь і підтвердила поразку. Після цього бійці провели успішну ексфільтрацію — чи то пак швидко покинули місце.

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Удар по окупантам у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше в мережі опублікували фото наслідків ракетного удару по військових кораблях російських окупантів у Севастополі. На фото чітко було видно БДК Мінськ, який стоїть біля одного з причалів у Севастополі. Причому на ньому чітко видно сліди від ударів.

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Севастополь морський спецназ новини Криму війна Росії та України
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