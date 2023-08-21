Удари по об'єктах РФ і битва за Севастополь: експерт про сценарій деокупації Криму

Збройні Сили України можуть підійти до кордонів окупованого Криму, прогнозує Олександр Мусієнкою

https://glavred.net/ukraine/udary-po-obektam-rf-i-bitva-za-sevastopol-ekspert-o-scenarii-deokkupacii-kryma-10494571.html Посилання скопійоване

Олександр Мусієнко спрогнозував сценарії битви за Крим / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, facebook.com/musiienkoua

У разі, якщо підрозділи Збройних сил України підійдуть до кордонів окупованого Криму, можливі два сценарії дій, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"При першому сценарії сили оборони України повинні протягом декількох місяців наносити регулярні удари по військових об'єктах і максимально перерізати ворожу логістику - як сухопутне з'єднання (в тому числі, і через Кримський міст), так і морські шляхи", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт не виключив, що в цьому випадку російські окупанти можуть піти із захопленого ними Криму.

"Такий крок спричинить серйозну політичну кризу всередині Росії і може призвести навіть до бунтів або революційної ситуації", - зазначив він.

Разом з тим ще один сценарій звільнення Криму передбачає "битву за Севастополь", вважає співрозмовник.

"Росіяни залишаться в Криму, і не буде інших можливостей, крім звільнення Кримського півострова військовим шляхом. На мій погляд, другий варіант розвитку подій більш імовірний", - додав Мусієнко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Раніше експерт спрогнозував, що ЗСУ зможуть перерізати "коридор" РФ до Криму. Говорити про повний вогневий контроль ЗСУ над усіма логістичними ланцюжками, які є у Росії для перекидання необхідного її військам в Криму і на окупованому півдні України, поки рано, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше експерт не виключив, що ЗСУ візьмуть під вогневий контроль "коридор" РФ до Криму. Вихід на оперативний простір дозволить взяти під вогневий контроль логістику ворога, зазначив Олександр Мусієнко.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ наступають у бік Мелітополя та Бердянська. Сили оборони України атакують окупантів Росії в Запорізькій області і розуміють, як хочуть використовувати свій потенціал, вважає генерал Філіп Брідлав.

Інші новини: