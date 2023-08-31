"Чекає Севастополь": секретар РНБО показав випробування українських ракет

Данілов показав відео, як українські військові тестували виготовлену в Україні нові ракету, і потролив росіян.

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Секретар РНБО Данілов показав випробування українських ракет/ колаж: Главред, фото: Апарат РНБО, скрін

В Україні провели випробування нових українських ракет. Як це відбувалося, показав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він опублікував на своїй сторінці у Facebook відповідне відео, на якому видно запуск ракети. Данілов наголосив, що ракетна програма працює.

При цьому секретар РНБО потролив російських окупантів словами з пісні улюбленої групи російського диктатора Володимира Путіна "Любе" "Там за туманами". Фраза "Чекає Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт", яку згадав Данілов, зараз асоціюється зі звільненням від російської окупації.

відео дня

"Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" Тиха і співоча українська ніч…", – підписав відео Данілов.

Випробування української ракети/ скрін

Дивіться відео випробування української ракети:

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше прорвали головну лінію "оборони" військ РФ на південному сході. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal з посиланням на неназваного офіцера ЗСУ. Десантники ЗСУ ведуть бої з окупантами агресора Росії на їхніх укріплених позиціях на околиці Вербового Запорізької області, пишуть журналісти.

Також повідомлялося, що окупанти бояться прориву ЗСУ на територію РФ – біля кордону з Україною стягують підмогу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що країна-агресорка Росія приготувала три угруповання військ у прикордонних з Україною районах.

Нагадаємо, у ГУР розповіли дивовижну історію порятунку бійця, який був сам 12 годин у відкритому морі. Спецпризначенець "Конан" опинився за бортом човна посеред Чорного моря під час спецоперації. Через вогонь авіації РФ побратими дісталися до нього через півдоби.

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