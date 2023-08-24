УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У небі яскраві спалахи: у Севастополі прогриміли потужні вибухи

Ангеліна Підвисоцька
24 серпня 2023, 22:57 оновлено 24 серпня, 23:20
495
У Мережі повідомляють про те, що в різних районах Севастополя було чутно мінімум 7 сильних вибухів.
Севастополь, ВСУ
У Севастополі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, pixabay

В окупованому Севастополі ввечері 24 серпня пролунали потужні вибухи. У небі були яскраві спалахи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, відео розлетілося в Мережі.

Повідомляється, що в Севастополі прогриміло мінімум 7 вибухів. Їх було чутно в різних районах міста.

вибухи в Севастополі
У Севастополі прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Дивіться відео з вибухами в Севастополі:

вибухи в Севастополі
У Севастополі прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

відео дня

Що говорять в РФ

Окупаційна "влада" підтвердила вибухи в місті, але при цьому вигадала чергову версію. Вони намагаються переконати всіх у тому, що вибухи не несуть загрози і пов'язані нібито з "навчаннями" окупантів.

"Гучні звуки в Севастополі - це військові проводять навчальні стрільби на полігоні в Козачій бухті, в тому числі з ручних гранатометів. Залежно від напрямку вітру, звук може бути чути в різних районах міста. Орієнтовно тренування триватиме до 23.00. У місті все спокійно", - написав "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

вибухи в Севастополі
У Севастополі прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Спецоперація ГУР в Криму 24 серпня

Раніше повідомлялося, що ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Висадка була здійснена у ніч на 24 серпня. Як розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, стався бій, під час якого противник зазнав втрат. Також він додав, що інформація щодо кількості втрат ворога уточнюється.

Представники військової розвідки Андрій Черняк та Андрій Юсов розповіли, що операцію на території мису Тарханкут – у населених пунктах Маяк та Оленівка – була рейдом.

Згодом у ГУР розповіли подробиці спецоперації та зазначили, що українські захисники знищили техніку РФ і встановили прапор України на півострові. Водночас в українській розвідці звернули увагу, що окупаційна адміністрація Криму цю подію не коментувала, не зважаючи на масові звернення місцевих жителів. Загарбники видали лише одне повідомлення – про нібито "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Севастополь вторгнення Росії новини Криму вибух
Реклама

Головне за день

У небі яскраві спалахи: у Севастополі прогриміли потужні вибухи

У небі яскраві спалахи: у Севастополі прогриміли потужні вибухи

22:57 Україна
У жовтні українські пілоти відправляться до США навчатись керувати F-16 - CNN

У жовтні українські пілоти відправляться до США навчатись керувати F-16 - CNN

22:51 Україна
"ЗСУ на порозі прориву": Залужний здивував подробицями з фронту - WSJ

"ЗСУ на порозі прориву": Залужний здивував подробицями з фронту - WSJ

22:15 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:20

Чим обробити лобове скло від дощу: що відштовхує воду

22:57

У небі яскраві спалахи: у Севастополі прогриміли потужні вибухиВідео

22:54

Дочок Барака Обами застукали на вечірці в провокаційних нарядах

22:51

У жовтні українські пілоти відправляться до США навчатись керувати F-16 - CNN

22:28

Мінус 5 кг без дієт: Седокова розкрила свій "цікавий" секрет схуднення

Путін готується до громадянської війни, смерть Пригожина стане каталізатором - КлочокПутін готується до громадянської війни, смерть Пригожина стане каталізатором - Клочок
22:15

"ЗСУ на порозі прориву": Залужний здивував подробицями з фронту - WSJ

22:07

"Гросу?": Молодший Ступка показав нову пасію

21:23

Зеленського ще раз запитали про загибель Пригожина: реакція "вбила"

21:20

Софія Ротару оприлюднила, як виглядає зараз - перше фото за рік

Реклама
21:09

"Лукашенко в зоні ризику": Подоляк розкрив, кого Путін може прибрати наступним

21:03

Потужний вибух і величезний стовп диму: ЗСУ розбомбили базу окупантів у ТокмакуВідео

21:01

Гороскоп на вересень 2023 для Риб: службовий роман, подарунки та везінняВідео

20:52

Лавров "спалахнув" після запитання про загибель ПригожинаВідео

19:55

ЗСУ просунулись на Мелітопольському напрямку та відкинули окупантів із позицій

19:47

Путін підтвердив загибель Пригожина, але не обійшлося без кривляньВідео

19:34

Чому не можна викидати скло: наслідки, про які ви не замислювалися

19:10

Пригожина прибрав не ПутінПогляд

19:03

Українські прикордонники підтвердили відтік "вагнерівців" з Білорусі

18:46

Три країни передадуть F-16 для української армії - Зеленський

18:32

Картонний офіцер: Наташа Корольова похвалилася Тарзаном у військовій формі

Реклама
18:18

Як піти у декретну відпустку раніше: розкрито одну лазівку

18:02

Як правильно починати ранок: три поради, щоб день був відмінним

18:00

Церковне свято 25 серпня: що можна і не можна робити на мученика Олександра

17:55

Не впаде і краплинки дощу: в Україну увірвалась нереальна спека

17:53

Санкції проти Росії: під обмеження США потрапив дитячий табір "Артек" у Криму

17:47

"Тут все, що я люблю!": Дантес показав особистий кадр з Кацуріною

17:24

"Завалиться влада": військовий розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане

17:23

Найцінніші гриби України: як їх знайти під час тихого полювання влітку

17:21

Знищили купу окупантів та катери: подробиці потужного рейду у Криму

17:11

Об'єднані війною: історії ведучих Сніданку з 1+1 і ТСН, які чекають чоловіків із фронтуВідео

16:58

Вдарив в обличчя і тягав за волосся: у Чехії чоловік жорстоко побив українок

16:46

Успіння Пресвятої Богородиці 2023: коли і як потрібно відзначати свято

16:35

Що зробити 26 серпня, щоб позбутися біди: прикмети і заборони дня

16:12

Квіти - минуле століття: що подарувати вчителю на 1 вересня

16:06

Буданов розповів, скільки бомбардувальників "Ту-22" залишилося у росіян

16:04

Як ЗСУ б'ють кораблі РФ морськими дронами: Буданов розповів про зброю

15:54

РФ змінює війська на одному з напрямків, але втрачає солдатів сотнями

15:42

День Ангела за церковним календарем: хто святкує іменини у вересні

15:41

"Всі знають, хто має відношення": Зеленський відреагував на загибель Пригожина

15:39

Байден привітав Україну з Днем незалежності та анонсував нові санкції проти РФ

Реклама
15:30

Загадка для тих, хто має гостре око: потрібно знайти "невидиму" сойку в горах

15:05

Найбільший табір ПВК "Вагнер" у Білорусі демонтують - ЗМІ

15:03

Ліквідація Пригожина: Путін може готуватися до громадянської війни в РФ

14:49

"Врятуйте, наш тато збожеволів": діти Кіркорова злякалися його дивної поведінки

14:45

Православний календар на серпень 2023: важливі церковні свята

14:41

Вибухівка в шасі, тіла Пригожина і Уткіна "впізнали": у Мережі дізналися деталі

14:34

Які коти приносять гроші: три милих породи, перед якими важко встояти

14:31

Софія Ротару відкрито побажала перемоги Україні над Росією

14:20

Знищили техніку РФ і встановили прапор України: ГУР розкрило деталі спецоперації в КримуВідео

14:06

Який подарунок: голлівудські зірки вразили знанням української мовиВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти