У небі яскраві спалахи: у Севастополі прогриміли потужні вибухи

У Мережі повідомляють про те, що в різних районах Севастополя було чутно мінімум 7 сильних вибухів.

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У Севастополі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, pixabay

В окупованому Севастополі ввечері 24 серпня пролунали потужні вибухи. У небі були яскраві спалахи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, відео розлетілося в Мережі.

Повідомляється, що в Севастополі прогриміло мінімум 7 вибухів. Їх було чутно в різних районах міста.

У Севастополі прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Дивіться відео з вибухами в Севастополі:

У Севастополі прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

відео дня

Що говорять в РФ

Окупаційна "влада" підтвердила вибухи в місті, але при цьому вигадала чергову версію. Вони намагаються переконати всіх у тому, що вибухи не несуть загрози і пов'язані нібито з "навчаннями" окупантів.

"Гучні звуки в Севастополі - це військові проводять навчальні стрільби на полігоні в Козачій бухті, в тому числі з ручних гранатометів. Залежно від напрямку вітру, звук може бути чути в різних районах міста. Орієнтовно тренування триватиме до 23.00. У місті все спокійно", - написав "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

У Севастополі прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Спецоперація ГУР в Криму 24 серпня

Раніше повідомлялося, що ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Висадка була здійснена у ніч на 24 серпня. Як розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, стався бій, під час якого противник зазнав втрат. Також він додав, що інформація щодо кількості втрат ворога уточнюється.

Представники військової розвідки Андрій Черняк та Андрій Юсов розповіли, що операцію на території мису Тарханкут – у населених пунктах Маяк та Оленівка – була рейдом.

Згодом у ГУР розповіли подробиці спецоперації та зазначили, що українські захисники знищили техніку РФ і встановили прапор України на півострові. Водночас в українській розвідці звернули увагу, що окупаційна адміністрація Криму цю подію не коментувала, не зважаючи на масові звернення місцевих жителів. Загарбники видали лише одне повідомлення – про нібито "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

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