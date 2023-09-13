Удари по ВДК та підводному човні окупантів: нові деталі потужних вибухів у Севастополі

У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

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Вибухи в Севастополі / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував удари по військових цілях РФ у захопленому Севастополі.

Він підтвердив пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму. Про це він розповів агентству "Інтерфакс-Україна"

"Так, підтверджуємо ураження великого десантного корабля і підводного човна", - сказав Юсов.

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Зазначимо, що окупаційна "влада" Севастополя в середу вранці повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки.

У Міноборони країни-окупанта Росії заявили про атаку ракетами і безпілотними катерами, в результаті якої пошкоджено два кораблі.

Що відомо про удар по суднах РФ

У Страткомі ВСУ підтвердили удари по військових цілях РФ у Севастополі.

Повідомлення СтратКому ЗСУ / t.me/AFUStratCom

В результаті ракетного удару по Севастополю були вражені десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону", що знаходилися в сухому доці.

ВДК Мінськ / mil.ru

Про це повідомляють російські військові телеграм-канали.

Підводний човен Ростов-на-Дону / mil.ru

Удар по окупантах у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Раніше в ПС ВСУ подякували пілотів і заінтригували заявою. Командувач Повітряних сил після атаки на окупантів подякував українським пілотам за відмінну бойову роботу і пообіцяв продовження.

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