Удари по ВДК та підводному човні окупантів: нові деталі потужних вибухів у Севастополі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував удари по військових цілях РФ у захопленому Севастополі.
Він підтвердив пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму. Про це він розповів агентству "Інтерфакс-Україна"
"Так, підтверджуємо ураження великого десантного корабля і підводного човна", - сказав Юсов.
Зазначимо, що окупаційна "влада" Севастополя в середу вранці повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки.
У Міноборони країни-окупанта Росії заявили про атаку ракетами і безпілотними катерами, в результаті якої пошкоджено два кораблі.
Що відомо про удар по суднах РФ
У Страткомі ВСУ підтвердили удари по військових цілях РФ у Севастополі.
В результаті ракетного удару по Севастополю були вражені десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону", що знаходилися в сухому доці.
Про це повідомляють російські військові телеграм-канали.
Удар по окупантах у Севастополі
Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".
Раніше в ПС ВСУ подякували пілотів і заінтригували заявою. Командувач Повітряних сил після атаки на окупантів подякував українським пілотам за відмінну бойову роботу і пообіцяв продовження.
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