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Удар по Севастополю: пошкоджено десантний корабель і підводний човен ЧФ РФ - ЗМІ

Анна Ярославська
13 вересня 2023, 09:50 оновлено 13 вересня, 10:00
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Можливо, мова йде про великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен "KILO", який є носієм ракет "Калібр".
Вибух у Севастополі
У порту Севастополя міг бути пошкоджений носій ракет "Калібр" / Колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот

Рано вранці 13 вересня на Севастопольському морському заводі прогриміли потужні вибухи - там будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту країни-агресора Росії. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів.

ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен "KILO", який є носієм ракет "Калібр". Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х, раніше відомій як Twitter.

За даними Андерсона, на ранок 12 вересня в міському порту також знаходилися інші ключові судна ЧФ РФ: "Буян-М" класу "Рапуча" і "Адмірал Макаров" (клас "Григорович").

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Офіційної інформації про втрати окупантів в результаті атаки на Севастополь поки немає.

Скріншот повідомлення Андерсена
Удар по Севастополю: пошкоджено десантний корабель і підводний човен ЧФ РФ - ЗМІ
Фото: twitter.com/MT_Anderson
Удар по Севастополю: пошкоджено десантний корабель і підводний човен ЧФ РФ - ЗМІ
twitter.com/MT_Anderson

Тим часом російський Telegram-канал Baza пише, що в результаті атаки були пошкоджені два судна, що знаходилися на ремонті: великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

У ГУР підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна РФ

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - розповіли в розвідці виданню РБК-Україна.

Вибухи в Севастополі 13 вересня

Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

Вибухи в Севастополі прогриміли близько четвертої години ранку. Місцеві жителі кажуть, що чули три потужні вибухи, від яких повилітали шибки. На місці "прильоту" було видно "вогняний гриб". Повідомлялося, що горить Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе в корабельній бухті.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці на Севастополь Україну. Там заявили про удар десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу і трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем.

У МО РФ стверджують, що сили ППО збили сім крилатих ракет, а патрульний корабель "Василь Биков" знищив всі безекіпажні катери.

За даними росЗМІ, дві людини загинули і 26 постраждали внаслідок удару по Севастополю. За наявною інформацією всі загиблі та постраждалі - співробітники заводу.

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