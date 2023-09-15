Без шансів для РФ: у ЗС розповіли, чим вдарили по кораблях ворога в Севастополі

Командувач повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів подробиці нещодавньої атаки на військові цілі російських окупантів у Севастополі.
За його словами, британські та французькі журналісти цікавляться, яким типом крилатих ракет українські пілоти відправили ВДК Мінськ і підводний човен Ростов-на-Дону "слідом за Москвою" (крейсером Москва, - ред.).
"Доповідаю! У авіації Повітряних Сил є два типи крилатих ракет, які надали партнери для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp - під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта!", - підкреслив український генерал.відео дня
Він уточнив, що під крилами українських бомбардувальників знайдеться місце і для німецької ракети Taurus і зазначив, що тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще більш ефективно.
Крім того, Олещук також в черговий раз подякував українським союзникам за озброєння і техніку, яка допомагає знищувати агресора і звільняти наші території.
Раніше повідомлялося, що в Чорному морі підбито ракетний корабель РФ. Ракетний корабель РФ Самум був атакований недалеко від входу в Севастопольську бухту.
Нагадаємо, раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.
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