Без шансів для РФ: у ЗС розповіли, чим вдарили по кораблях ворога в Севастополі

У авіації Повітряних Сил є два типи крилатих ракет, підкреслив Микола Олещук.

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ВДК Мінськ підбили в Севастополі / Колаж: Главред, Фото: t.me/Crimeanwind, defence-ua.com

Командувач повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів подробиці нещодавньої атаки на військові цілі російських окупантів у Севастополі.

За його словами, британські та французькі журналісти цікавляться, яким типом крилатих ракет українські пілоти відправили ВДК Мінськ і підводний човен Ростов-на-Дону "слідом за Москвою" (крейсером Москва, - ред.).

"Доповідаю! У авіації Повітряних Сил є два типи крилатих ракет, які надали партнери для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp - під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта!", - підкреслив український генерал. відео дня

Він уточнив, що під крилами українських бомбардувальників знайдеться місце і для німецької ракети Taurus і зазначив, що тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще більш ефективно.

Крім того, Олещук також в черговий раз подякував українським союзникам за озброєння і техніку, яка допомагає знищувати агресора і звільняти наші території.

Повідомлення М.Олещука / t.me/MykolaOleshchuk

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі підбито ракетний корабель РФ. Ракетний корабель РФ Самум був атакований недалеко від входу в Севастопольську бухту.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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