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Вибух розніс рубку, багато "200-х": у Мережі розкрили деталі удару по ВДК Мінськ

Олексій Тесля
13 вересня 2023, 14:50 оновлено 13 вересня, 15:08
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На корпусі ВДК Мінськ у Севастополі чітко видно сліди від ракетних ударів.
БДК Мінськ
ВДК Мінськ догорає після потужного ракетного удару / t.me/Crimeanwind

У Мережі опублікували фото наслідків ракетного удару по військових кораблях російських окупантів у Севастополі.

Зокрема, з'явилися кадри великого десантного корабля Мінськ, який знаходився в ремонтному доці. Фото публікує Telegram-канал Кримський вітер.

На фото видно БДК Мінськ, який стоїть біля одного з причалів у Севастополі. Причому на ньому чітко видно сліди від ударів.

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Зокрема, практично повністю знищена командна рубка корабля, а також пошкоджені інші його конструкції.

Причому можна помітити, що над кораблем ще піднімається дим після вибухів, а в сусідніх будівлях вибиті вікна після ракетних ударів.

При цьому також опубліковано супутникове фото з місцем удару по ВДК Мінськ в Севастополі.

БДК Мінськ
Місце удару по ВДК Мінськ у Севастополі / t.me/Crimeanwind

Водночас за непідтвердженою інформацією, яка поширюється кримськими пабліками, після нічних прильотів кораблями ЧФ багато "200-х" серед членів екіпажів. При цьому окупанти наказали приховати цю інформацію.

Screenshot
Повідомлення про наслідки вибухів у Севастополі / Telegram

Удар по окупантам у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше в ПС ВСУ подякували пілотів і заінтригували заявою. Командувач Повітряних сил після атаки на окупантів подякував українським пілотам за відмінну бойову роботу і пообіцяв продовження.

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Севастополь підводний човен вибух війна Росії та України
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