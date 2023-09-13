Вибух розніс рубку, багато "200-х": у Мережі розкрили деталі удару по ВДК Мінськ

На корпусі ВДК Мінськ у Севастополі чітко видно сліди від ракетних ударів.

https://glavred.net/ukraine/vzryv-raznes-rubku-mnogo-200-h-v-seti-raskryli-detali-udara-po-bdk-minsk-10500346.html Посилання скопійоване

ВДК Мінськ догорає після потужного ракетного удару / t.me/Crimeanwind

У Мережі опублікували фото наслідків ракетного удару по військових кораблях російських окупантів у Севастополі.

Зокрема, з'явилися кадри великого десантного корабля Мінськ, який знаходився в ремонтному доці. Фото публікує Telegram-канал Кримський вітер.

На фото видно БДК Мінськ, який стоїть біля одного з причалів у Севастополі. Причому на ньому чітко видно сліди від ударів.

відео дня

Зокрема, практично повністю знищена командна рубка корабля, а також пошкоджені інші його конструкції.

Причому можна помітити, що над кораблем ще піднімається дим після вибухів, а в сусідніх будівлях вибиті вікна після ракетних ударів.

При цьому також опубліковано супутникове фото з місцем удару по ВДК Мінськ в Севастополі.

Місце удару по ВДК Мінськ у Севастополі / t.me/Crimeanwind

Водночас за непідтвердженою інформацією, яка поширюється кримськими пабліками, після нічних прильотів кораблями ЧФ багато "200-х" серед членів екіпажів. При цьому окупанти наказали приховати цю інформацію.

Повідомлення про наслідки вибухів у Севастополі / Telegram

Удар по окупантам у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше в ПС ВСУ подякували пілотів і заінтригували заявою. Командувач Повітряних сил після атаки на окупантів подякував українським пілотам за відмінну бойову роботу і пообіцяв продовження.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.