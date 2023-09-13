Вибух розніс рубку, багато "200-х": у Мережі розкрили деталі удару по ВДК Мінськ

У Мережі опублікували фото наслідків ракетного удару по військових кораблях російських окупантів у Севастополі.
Зокрема, з'явилися кадри великого десантного корабля Мінськ, який знаходився в ремонтному доці. Фото публікує Telegram-канал Кримський вітер.
На фото видно БДК Мінськ, який стоїть біля одного з причалів у Севастополі. Причому на ньому чітко видно сліди від ударів.
Зокрема, практично повністю знищена командна рубка корабля, а також пошкоджені інші його конструкції.
Причому можна помітити, що над кораблем ще піднімається дим після вибухів, а в сусідніх будівлях вибиті вікна після ракетних ударів.
При цьому також опубліковано супутникове фото з місцем удару по ВДК Мінськ в Севастополі.
Водночас за непідтвердженою інформацією, яка поширюється кримськими пабліками, після нічних прильотів кораблями ЧФ багато "200-х" серед членів екіпажів. При цьому окупанти наказали приховати цю інформацію.
Удар по окупантам у Севастополі
Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".
Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.
Раніше в ПС ВСУ подякували пілотів і заінтригували заявою. Командувач Повітряних сил після атаки на окупантів подякував українським пілотам за відмінну бойову роботу і пообіцяв продовження.
Більше новин:
- У небі яскраві спалахи: у Севастополі прогриміли потужні вибухи
- "Чекає Севастополь": секретар РНБО показав випробування українських ракет
- Удари по об'єктах РФ і битва за Севастополь: експерт про сценарій деокупації Криму