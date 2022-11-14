Українські військові не форсуватимуть Дніпро на Херсонщині, але окупанти почнуть терор - експерт

Українські військові не планують форсувати Дніпро найближчим часом / Колаж фото 10-та гірничо-штурмова бригада, соцмережі

Українські військові поки не планують форсувати річку Дніпро, щоб вигнати російських окупантів з лівобережної Херсонщини. ЗСУ закріплюватимуть свої позиції на правому березі та формуватимуть умови для реалізації контрбатарейної боротьби. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Російські окупанти не зможуть наступати на цьому напрямку і займатимуть оборонну позицію. Крім того, армія РФ здійснюватиме терор.

"Росіяни все одно будуть обстрілювати Херсон і передмістя, а також населені пункти вздовж правого берега ствольною і реактивною артилерією. Тобто сіяти терор - те, що вони і роблять по лінії зіткнення в Миколаєві, Запоріжжі, Харкові, Слов'янську, Краматорську та інших містах, обстрілюючи цивільні об'єкти і критичну інфраструктуру", - сказав Олександр Коваленко.

Він додав, що проблема може виникнути з російським зенітно-ракетним комплексом С-300.

"Якщо ствольну і реактивну артилерію ми можемо знищувати завдяки тому, що наша артилерія більш далекобійна і високоточна, то ракети ЗРК С-300 дуже важко перехоплювати. Тому морально і психологічно ми повинні бути готові до того, що росіяни почнуть терор. На жаль", - додав експерт.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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