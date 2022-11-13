Після звільнення ЗСУ Херсона, Донбасу і Криму Росія остаточно розвалиться - Яковенко

Між Путіним і генералами стався серйозний розкол, який може призвести до гострої кризи - Яковенко / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters, УНІАН

Звільнення силами оборони України Херсона, Донецька, Луганська і Криму призведе до серйозної політичної кризи в Росії. Напруга буде наростати. У ситуації, коли вже є конфлікт між генералами і главою Кремля Путіним, в країні може початися нова смута, яка призведе до її розпаду. Про це заявив російський журналіст, опозиційний політик Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що вирішальні події на війні Росії проти України відбудуться у 2023 році. Путін може воювати навіть після втрати всіх важливих територій – забезпечувати війська окупантів здатні Іран і Північна Корея. Однак у військову логіку можуть втрутитися політичні аспекти, які все вирішать.

За його словами, деокупація ЗСУ Херсона, Донбасу і Криму призведе до серйозної політичної кризи в Росії. Після цього може початися нова смута, яка завершиться остаточним розвалом російської держави.

"Але існує ще й політична лінія - якщо вона втрутиться у військову логіку, може наблизитися завершення війни. Справа в тому, що звільнення Херсона, Донбасу, а тим більше Криму призведе до дуже серйозної політичної кризи всередині Росії…У разі звільнення Україною окупованих територій політична криза в Росії буде наростати, а напис на лобі Путіна про те, що цар несправжній, стане все більше пробиватися. В умовах, коли є тріщина між Путіним і армією, а силова підтримка Путіна ослабла, можливо, в Росії почнеться нова смута. Думаю, що в Росії буде смута, яка завершиться, швидше за все, третім остаточним етапом розвалу Російської імперії. Подібний розвиток подій мені здається не єдиним, але найбільш єдиноможливим сценарієм", - підкреслив Ігор Яковенко.

Війна Росії проти України

10 листопада спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області.

Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на Авдіївському, Бахмутському і Сватівському напрямках йдуть важкі бої.

11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде.

Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

Дивіться повну версію інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду

Інші новини: