УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Після звільнення ЗСУ Херсона, Донбасу і Криму Росія остаточно розвалиться - Яковенко

13 листопада 2022, 14:05

Головні події на війні в Україні можуть відбутися у 2023 році, політична логіка здатна втрутитися у військову, і тоді все вирішиться, вважає Ігор Яковенко.

Путін, ЗСУ, війська РФ
Між Путіним і генералами стався серйозний розкол, який може призвести до гострої кризи - Яковенко / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters, УНІАН

Звільнення силами оборони України Херсона, Донецька, Луганська і Криму призведе до серйозної політичної кризи в Росії. Напруга буде наростати. У ситуації, коли вже є конфлікт між генералами і главою Кремля Путіним, в країні може початися нова смута, яка призведе до її розпаду. Про це заявив російський журналіст, опозиційний політик Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що вирішальні події на війні Росії проти України відбудуться у 2023 році. Путін може воювати навіть після втрати всіх важливих територій – забезпечувати війська окупантів здатні Іран і Північна Корея. Однак у військову логіку можуть втрутитися політичні аспекти, які все вирішать.

За його словами, деокупація ЗСУ Херсона, Донбасу і Криму призведе до серйозної політичної кризи в Росії. Після цього може початися нова смута, яка завершиться остаточним розвалом російської держави.

"Але існує ще й політична лінія - якщо вона втрутиться у військову логіку, може наблизитися завершення війни. Справа в тому, що звільнення Херсона, Донбасу, а тим більше Криму призведе до дуже серйозної політичної кризи всередині Росії…У разі звільнення Україною окупованих територій політична криза в Росії буде наростати, а напис на лобі Путіна про те, що цар несправжній, стане все більше пробиватися. В умовах, коли є тріщина між Путіним і армією, а силова підтримка Путіна ослабла, можливо, в Росії почнеться нова смута. Думаю, що в Росії буде смута, яка завершиться, швидше за все, третім остаточним етапом розвалу Російської імперії. Подібний розвиток подій мені здається не єдиним, але найбільш єдиноможливим сценарієм", - підкреслив Ігор Яковенко.

Війна Росії проти України

10 листопада спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області.

Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на Авдіївському, Бахмутському і Сватівському напрямках йдуть важкі бої.

11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде.

Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

Дивіться повну версію інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона Ігор Яковенко новини Криму новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:41

Фанатки в жалобі: "Джейкоб із Сутінків" актор Тейлор Лотнер одружився

15:38

ЗСУ значно просунулися в районі Бахмута, але найгарячішою точкою буде Соледар - військовийВідео

15:17

"Загребли і ослів, і білок": з’явилося відео крадіжки єнотів із зоопарку Херсона командуванням ЗС РФВідео

15:10

Зеленський вирішить, коли говорити з РФ - звільнення Херсона нічого не змінює - Генштаб БританіїВідео

15:10

"Росіянам дали піти": Жданов пояснив мале число полонених окупантів під ХерсономВідео

Реклама
15:03

"На мене чекала радісна новина": Злата Огнєвіч готується до весілляВідео

14:53

За тиждень втратив і батька, і тестя: український актор розповів, як окупанти позбавили його сім'їВідео

14:49

Відновлення переговорів з РФ: Арахамія назвав ключові умови УкраїниВідео

14:31

"Дзвін пливе, пливе над Росією": у Києво-Печерській лаврі моляться за російських окупантівВідео

14:26

Важко стримати сльози: у Херсоні бабуся на колінах зустріла свого онука, який звільняв містоВідео

14:26

Найбільший провал РФ після втечі з-під Києва: окупанти не змогли утримати Херсон - ВВСВідео

14:11

Лариса, що з обличчям: путіністка Доліна тікає в теплі краї

14:05

Після звільнення ЗСУ Херсона, Донбасу і Криму Росія остаточно розвалиться - ЯковенкоВідео

13:50

"Росіян місяць готували до ганьби": експерт пояснив, чи повстане РФ проти Путіна після втрати ХерсонаВідео

13:34

Як відіпрати фарбу з одягу: 4 ефективні способи та основні правила

13:33

ЗСУ йдуть вперед на Херсонщині: морпіхи звільнили ще один населений пунктВідео

13:19

Друге місце за влучністю у світі: снайпер НГУ ліквідував окупанта за 2710 м і наблизився до рекорду

12:57

Путін зібрався забирати паспорти Росії у тих, хто розповість правду про війну проти УкраїниВідео

12:56

Гуркотіло три години: у Чаплинці по окупантах РФ завдали потужного ударуВідео

12:48

Куса відповів, чи перенесеться війна на територію Росії

Реклама
12:47

У Путіна можуть відібрати владу вже найближчими днями – ШейтельманВідео

12:31

Окупанти натовпом зґвалтували 12-річну: деталі моторошного злочину у КреміннійВідео

12:12

Скандальне Євробачення-2023: учасник дорікнув журі у свинстві, розкрив фіналістів і пішов з конкурсуВідео

12:05

Чи можуть США шантажувати Україну зброєю заради переговорів: думка ЖдановаВідео

11:47

"Будь-який мир є неприйнятним": в ООН назвали умову закінчення війни РФ проти УкраїниВідео

11:38

Хотів воювати за Україну: ПВК Вагнера стратили колишнього ув'язненого, його вбивство визнав Пригожин

11:15

До кінця року окупанти зроблять "жест доброї волі" на Луганщині: експерт розповів подробиціВідео

10:41

"Посіяв хаос по всьому світу": Сунак заявив, що на G20 Путіна рознесуть за війну з УкраїноюВідео

10:38

Усі монети треба витратити у неділю: як збільшити власні прибутки

10:34

"Ще не дозріла": Подоляк розповів, в який момент РФ буде клянчити справжні переговориВідео

09:49

США обіцяють допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру - БлінкенВідео

09:40

З пральної машинки смердить каналізацією: як швидко позбутися неприємного запаху

09:33

Демократична партія збереже контроль над Сенатом США - CNN

08:40

У восьми областях України 13 листопада вимикатимуть електрику: усі деталіВідео

08:35

ЗСУ до січня можуть взяти Маріуполь з Мелітополем, після чого почнуть звільняти Крим - ХоджесВідео

08:14

Чому бункерному діду краще нікуди не виходитиПогляд

08:12

ЗСУ вдарили по будівлі, де було до 500 окупантів: росіяни вивозили загиблих вантажівками – ГенштабВідео

07:36

Довіра до Путіна падає, через втрату Херсона у Кремлі посилюється розкол – ISWВідео

06:21

Наслідки війни для Росії будуть страшнимиПогляд

05:00

День доброти 2022: історія, традиції, а також яскраві та теплі листівки

Реклама
04:30

Україну накриє різке потепління: синоптик розповів про несподівану аномаліюВідео

03:31

Наступний рік буде дуже цікавим у РФ, але Путіна не чіпатимуть - експерт

03:20

Приголомшлива бюджетна закуска, яку готувати 5 хвилин: рецепт всього за 100 гривеньВідео

02:02

"Підпирають, щоб не впала": Волочкова стала посміховиськом, перебравши на гулянні

01:35

Військовий експерт спрогнозував, скільки часу піде на зачистку ХерсонаВідео

00:51

Прикмети на 13 листопада: які 5 речей не можна робити, щоб не зануритися в бідуВідео

00:05

Грюкнули дверима перед носом: 67-річну Доліну викинули зі сцени в КремліВідео

12 листопада, субота
23:41

"Божевільна, з головою не дружить": росіяни зганьбили Хоркіну через війну в УкраїніВідео

23:38

"Бійня" під Сватовим: ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів з одного села у РФВідео

23:04

В Угорщині націлилися на анексію Закарпаття: У МЗС жорстко відповілиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти