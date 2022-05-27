Ліквідовано двох ротних РФ: нові деталі прориву окупантів у Сєвєродонецьк

У Сєвєродонецьку йдуть бої / Фото Reuters

Українські військові вибивають російських диверсантів з готелю Мир на околицях Сєвєродонецька Луганської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, вчора ворожа ДРГ проникла в готель Мир, який розташований у віддаленому районі міста.

"Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних. Зараз ми поки не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, щоб вибити рашистів", - зазначив Гайдай.

Він додав, що окупанти продовжують наступ на місто з різних напрямків.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

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