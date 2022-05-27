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ЗСУ відбивають атаки окупантів на чотирьох напрямках, РФ намагається створити "котел" під Бахмутом

27 травня 2022, 07:55

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії.

війна, українські військові
Бійці ЗСУ / Фото Reuters

Російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

"Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення і відрізати наші підрозділи від основних сил", - йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському і Поліському напрямках значних змін у діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не відзначається, тривають заходи щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує ведення заходів щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях, до них приєднали дві батальйонні тактичні групи зі складу повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження і проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висунення підрозділів наших військ.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій і стримуванні просування наших військ.

На Слов'янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій українських військ, відновили наступ.

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитися в населеному пункті Лиман.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшивши кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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