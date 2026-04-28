Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українські Patriot на "голодному пайку": Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО

Віталій Кірсанов
28 квітня 2026, 00:47
Інтенсивні ворожі удари призвели до того, що запаси ракет для систем ППО зменшилися.
Українські Patriot на "голодному пайку" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • За три місяці ворог здійснив 15 масованих обстрілів України
  • Українська влада працює над додатковими поставками ракет

Україна відчуває дефіцит ракет для комплексів ППО Patriot, які збивають балістичні ракети, і зараз усі зусилля керівництва держави спрямовані на поповнення запасів. Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що мова йде насамперед про запаси ракет PAC-3, які ефективно протидіють ворожій балістиці. Можуть застосовуватися й ракети PAC-2, але зараз їх частіше використовують саме як зенітні ракети.

Говорячи про російські атаки, Ігнат нагадав, що за зимовий період було застосовано понад 700 ракет, серед яких були "Кинжали", "Іскандери", північнокорейські балістичні ракети KN-23, а також – С-400. Крім того, за три місяці ворог здійснив приблизно 15 масованих обстрілів України, якщо не брати до уваги щоденні атаки "Шахедами".

Така щільність ворожих ударів призвела до того, що запаси ракет для систем ППО скоротилися. Це стосується не тільки комплексів Patriot, а й інших західних систем – зокрема NASAMS та IRIS-T.

"Системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети, фактично перебувають на "голодному пайку", – підкреслив Ігнат.

Зараз українське керівництво активно працює над додатковими поставками ракет – переговори ведуться з різними країнами Європи та світу, зазначив спікер.

За словами Ігната, навіть невелика кількість ракет може посилити захист українського неба від ворожих ударів балістикою, тому мова може йти й про точкові поставки.

Главред

Як повідомляв Главред, щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами, а в окремих випадках — навіть застосовувати більш жорсткі переговорні підходи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Системи ППО Сил оборони працюють щодня і знищують 90% цілей, проте є дефіцит антибалістичних ракет, говорив Зеленський.

Україна та Німеччина підписали нові оборонні угоди, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів.

Про особу: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року — окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі — начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО Володимир Зеленський військова допомога новини України новини України та світу ЗРК Patriot Юрій Ігнат
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти