Українські Patriot на "голодному пайку": Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО

Інтенсивні ворожі удари призвели до того, що запаси ракет для систем ППО зменшилися.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskie-patriot-na-golodnom-payke-ignat-rasskazal-o-situacii-s-raketami-dlya-pvo-10760096.html Посилання скопійоване

Українські Patriot на "голодному пайку"

Коротко:

За три місяці ворог здійснив 15 масованих обстрілів України

Українська влада працює над додатковими поставками ракет

Україна відчуває дефіцит ракет для комплексів ППО Patriot, які збивають балістичні ракети, і зараз усі зусилля керівництва держави спрямовані на поповнення запасів. Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що мова йде насамперед про запаси ракет PAC-3, які ефективно протидіють ворожій балістиці. Можуть застосовуватися й ракети PAC-2, але зараз їх частіше використовують саме як зенітні ракети.

відео дня

Говорячи про російські атаки, Ігнат нагадав, що за зимовий період було застосовано понад 700 ракет, серед яких були "Кинжали", "Іскандери", північнокорейські балістичні ракети KN-23, а також – С-400. Крім того, за три місяці ворог здійснив приблизно 15 масованих обстрілів України, якщо не брати до уваги щоденні атаки "Шахедами".

Така щільність ворожих ударів призвела до того, що запаси ракет для систем ППО скоротилися. Це стосується не тільки комплексів Patriot, а й інших західних систем – зокрема NASAMS та IRIS-T.

"Системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети, фактично перебувають на "голодному пайку", – підкреслив Ігнат.

Зараз українське керівництво активно працює над додатковими поставками ракет – переговори ведуться з різними країнами Європи та світу, зазначив спікер.

За словами Ігната, навіть невелика кількість ракет може посилити захист українського неба від ворожих ударів балістикою, тому мова може йти й про точкові поставки.

Главред

Як повідомляв Главред, щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами, а в окремих випадках — навіть застосовувати більш жорсткі переговорні підходи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Системи ППО Сил оборони працюють щодня і знищують 90% цілей, проте є дефіцит антибалістичних ракет, говорив Зеленський.

Україна та Німеччина підписали нові оборонні угоди, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів.

Читайте також:

Про особу: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року — окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Наразі — начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред