"Є проблема": Зеленський зробив тривожну заяву щодо дефіциту для ППО

Для знищення цілей Україна використовує перехоплювачі, літаки F-16, системи ППО Patriot, Iris-T та NASAMS.

Володимир Зеленський розповів про дефіцит ракет ППО

Головне із заяв Зеленського:

В Україні є великий дефіцит антибалістичних ракет

Системи ППО Сил оборони працюють щодня і знищують 90% цілей, однак є дефіцит антибалістичних ракет, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші системи працюють щодня, вони працюють дуже добре – 90% цілей знищується, але є великий дефіцит антибалістичних ракет", – сказав він під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Йеттеном.

За словами президента, для знищення цілей Україна використовує перехоплювачі, F-16, системи ППО Patriot, Iris-T, NASAMS.

"Наприклад, сьогодні наші F-16 та інші системи знищили всі крилаті ракети. І понад 600 дронів, які у нас були. Не всі, але дуже великий відсоток. Але у нас є проблема з дефіцитом антибалістичних ракет", – зазначив Зеленський.

При цьому глава держави також додав, що обговорив цю проблему з прем'єр-міністром Нідерландів.

"Нідерланди вже не раз допомагали нам із цими ракетами. Але, на жаль, ми мусимо про це говорити щодня, бо щодня у нас відбуваються такі балістичні атаки", – підкреслив глава держави.

Українська ППО ризикує залишитися без ракет — експерти б'ють на сполох

Системи протиповітряної оборони України можуть зіткнутися з дефіцитом ракет. За даними Financial Times, нестача особливо ймовірна, якщо Росія підтримуватиме поточний темп або посилить атаки із застосуванням ракет і дронів, що прискорить витрату перехоплювачів.

Крім того, поставки зі США йдуть повільно і не завжди в потрібних обсягах, створюючи додатковий тиск на оборонні можливості країни.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, у Bloomberg повідомили про несподіваний дефіцит ППО для України. Активні бойові дії на Близькому Сході призвели до масового використання ракет-перехоплювачів.

Що таке ППО Засоби протиповітряної оборони (ППО) — сукупність технічних засобів, що беруть участь у веденні бойових дій з відбиття нападу повітряного противника (знищенню літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і інших засобів), прикриттю угрупувань своїх військ і об'єктів тилу від ударів з повітря, ведення боротьби з його повітряними десантами і аеромобільними військами; заборони противникові ведення повітряної розвідки, а також сприяння завоюванню та утриманню панування в повітрі, передає Вікіпедія.

