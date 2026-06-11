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Стрілянина в Запоріжжі: чоловік з ножем напав на копів, що відомо

Юрій Берендій
11 червня 2026, 21:32
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У Запоріжжі чоловік із ножем напав на поліцейських під час обшуку, унаслідок чого троє правоохоронців дістали поранення.
Стрілянина в Запоріжжі: чоловік з ножем напав на копів, що відомо
Новини Запоріжжя - під час обшуку чоловік з ножем напав на копів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, поліція Запорізької області

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Запоріжжі під час обшуку чоловік поранив ножем трьох поліцейських
  • Копи застосували табельну зброю, внаслідок чого нападник загинув
  • Двоє поранених правоохоронців наразі перебувають у тяжкому стані

У Запоріжжі під час проведення санкціонованого обшуку стався напад на працівників поліції, внаслідок якого троє правоохоронців отримали ножові поранення. Нападник загинув на місці після застосування табельної зброї одним із поліціянтів. Про це повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні, 11 червня, близько 15:40 у Заводському районі Запоріжжя під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження стався озброєний напад на працівників поліції. Під час проведення слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом поліцейським", - йдеться у повідомленні.

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У Національній поліції повідомили, що попри законні вимоги припинити протиправні дії нападник продовжував чинити збройний опір і становив безпосередню загрозу життю та здоров’ю правоохоронців. Для усунення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю.

Унаслідок отриманого поранення нападник загинув. Троє поліцейських із ножовими пораненнями були госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.

Згодом у поліції Запорізької області повідомили, що триває розслідування обставин поранення поліцейських і застосування вогнепальної зброї щодо нападника.

Наразі слідчо-оперативні групи, криміналісти, працівники управління внутрішньої безпеки, головної інспекції по особовому складу, а також слідчі ДБР і прокуратури з’ясовують усі обставини події за участю правоохоронців.

За фактом нападу на поліцейських відкрито кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України.

У ГУНП Запорізької області також наголосили, що повністю співпрацюють із Державним бюро розслідувань для всебічного, об’єктивного та неупередженого з’ясування обставин застосування табельної вогнепальної зброї поліцейським.

"Наразі троє поранених поліцейських - оперуповноважені 1988, 1999 і 2005 р.н. - перебувають у міській лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. Двоє молодших правоохоронців у більш тяжкому стані, їм проводять оперативні втручання", - зазначили в поліції Запорізької області.

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Зазначимо, що у Києві стався теракт на пошті. Внаслідок вибуху у сортувальному центрі загинув співробітник, поранення отримали двоє осіб.

На Тернопільщині поліція викрила псевдоволонтера, який вимагав гроші у родин зниклих безвісти бійців. Шахрайство було реалізоване під виглядом допомоги, а особа зловмисника відома поліції.

Як раніше повідомляв Главред, в Черкаській області стався конфлікт із стріляниною за участю працівників територіального центру комплектування. За даним фактом розпочато службове розслідування.

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Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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