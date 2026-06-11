Стрілянина в Запоріжжі: чоловік з ножем напав на копів, що відомо

У Запоріжжі чоловік із ножем напав на поліцейських під час обшуку, унаслідок чого троє правоохоронців дістали поранення.

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Новини Запоріжжя - під час обшуку чоловік з ножем напав на копів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, поліція Запорізької області

Про що йдеться у матеріалі:

У Запоріжжі під час обшуку чоловік поранив ножем трьох поліцейських

Копи застосували табельну зброю, внаслідок чого нападник загинув

Двоє поранених правоохоронців наразі перебувають у тяжкому стані

У Запоріжжі під час проведення санкціонованого обшуку стався напад на працівників поліції, внаслідок якого троє правоохоронців отримали ножові поранення. Нападник загинув на місці після застосування табельної зброї одним із поліціянтів. Про це повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні, 11 червня, близько 15:40 у Заводському районі Запоріжжя під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження стався озброєний напад на працівників поліції. Під час проведення слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом поліцейським", - йдеться у повідомленні. відео дня

У Національній поліції повідомили, що попри законні вимоги припинити протиправні дії нападник продовжував чинити збройний опір і становив безпосередню загрозу життю та здоров’ю правоохоронців. Для усунення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю.

Унаслідок отриманого поранення нападник загинув. Троє поліцейських із ножовими пораненнями були госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.

Згодом у поліції Запорізької області повідомили, що триває розслідування обставин поранення поліцейських і застосування вогнепальної зброї щодо нападника.

Наразі слідчо-оперативні групи, криміналісти, працівники управління внутрішньої безпеки, головної інспекції по особовому складу, а також слідчі ДБР і прокуратури з’ясовують усі обставини події за участю правоохоронців.

За фактом нападу на поліцейських відкрито кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України.

У ГУНП Запорізької області також наголосили, що повністю співпрацюють із Державним бюро розслідувань для всебічного, об’єктивного та неупередженого з’ясування обставин застосування табельної вогнепальної зброї поліцейським.

"Наразі троє поранених поліцейських - оперуповноважені 1988, 1999 і 2005 р.н. - перебувають у міській лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. Двоє молодших правоохоронців у більш тяжкому стані, їм проводять оперативні втручання", - зазначили в поліції Запорізької області.

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