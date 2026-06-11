У Москві відбулись переговори щодо України - які умови виставили Кремлю країни Європи

Посли Великої Британії, Франції та Німеччини під час переговорів закликали РФ погодитися на припинення вогню та підтримали ідею прямих переговорів.

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У Москві відбулись переговори щодо України - що відомо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

Посли Великої Британії, Франції та ФРН провели переговори у Москві

Дипломати передали МЗС Росії умови для завершення війни

Представники Є3 підтримали заклик Зеленського до прямих перемовин

У Москві відбулася зустріч послів країн Є3 з представником російського МЗС. Посли Великої Британії, Франції та Німеччині передали заступнику Лаврова - Михайлу Галузіну умови дипломатичного завершення війни Росії проти України. Про це повідомило посольство Великобританії в Москві.

Зазначається, що під час зустрічі в Москві посли країн "європейської трійки" (Є3) — Великої Британії, Франції та Німеччини — провели переговори із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним. У ході розмови вони засудили нещодавню ескалацію дій з боку Росії, а також посилення дезінформаційних кампаній, пов’язаних із російською агресією проти України.

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"У відповідь на позицію російської сторони посли виклали основні положення заяви лідерів країн Е3 від 7 червня, включаючи підтримку заклику президента Зеленського до прямих переговорів між Росією та Україною за активної участі США та європейських країн з метою домогтися припинення вогню та просунутися до подальших переговорів", - йдеться у спільній заяві.

Що цьому передувало

7 червня лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Лондоні оприлюднили спільну заяву, у якій наголосили на ключовій ролі Європи у врегулюванні російсько-української війни та окреслили п’ять основних принципів досягнення справедливого миру.

У документі, опублікованому на сайті британського уряду, зазначається, що Європа як надійний партнер України повинна бути повноцінною учасницею будь-якого мирного процесу.

Першою умовою визначено негайне та повне припинення бойових дій із закликом до Володимира Путіна погодитися на припинення вогню.

Другою умовою є використання нинішньої лінії фронту як відправної точки для майбутніх переговорів із наголосом, що міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силовим шляхом, а право України самостійно визначати свою безпекову політику має бути гарантоване.

Третя умова передбачає надання Україні після початку перемир’я надійних юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, включно з реалізацією домовленостей, досягнутих у Берліні в грудні 2025 року та Парижі в січні 2026 року, а також можливим розміщенням багатонаціонального контингенту.

Четвертим принципом визначено збереження заморожених російських активів до завершення війни та повного відшкодування Росією збитків, завданих Україні.

П’ята умова передбачає, що будь-які майбутні домовленості мають враховувати інтереси безпеки Європи, а рішення щодо питань, пов’язаних із ЄС і НАТО, можуть ухвалюватися лише за згодою відповідних організацій та їхніх держав-членів.

Який сигнал країни Заходу надіслали Росії - коментар експерта

Політолог Ігор Чаленко зазначив, що останнім часом Європа помітно прискорила підготовку та узгодження 21-го пакета санкцій, особливо після чергових масштабних російських атак по Україні.

Він також підкреслив, що важливим сигналом підтримки стало прибуття до України постійних представників країн Північноатлантичної ради на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також проведення засідання Ради Україна — НАТО. На думку експерта, це має особливе значення, оскільки раніше США та Дональд Трамп намагалися відокремити Альянс від українського питання.

"Штати, щоправда, окремо робили ставку на те, що вони чи не поза НАТО в цьому питанні, але ми бачимо, що до Києва приїхали всі 32 постійні представники, включаючи Сполучені Штати.Отже, все це дійсно є серйозним сигналом для росіян: посіяти затяжний і глибокий розкол у підтримці України не вийшло. А значить, це додатковий аргумент для переходу до реальних переговорів про завершення війни", - резюмує він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що Росія вже програла війну, втративши статус світового центру сили, і наголосив на наслідках економічного та політичного послаблення Кремля. За його словами, плани Кремля підкорити Україну та зруйнувати Євросоюз зазнали поразки.

Також раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виставив цинічну умову для припинення війни – нібито війна могла б закінчитися, якби США просували домовленості між Путіним та Трампом, укладені в Анкориджі. Лавров також критикував позицію США і НАТО щодо України, підкреслюючи складність мирного врегулювання на тлі міжнародного тиску.

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп не виключає необхідність прямого діалогу між Зеленським та Путіним, вважаючи, що зустріч лідерів може завершити війну. Трамп підкреслив роль Америки в наближенні сторін до переговорів, водночас вказуючи, що остаточне рішення мають ухвалити безпосередньо Україна та Росія.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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