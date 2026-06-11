'Нептун' уразив жирну ціль у бухті Севастополя: ВМС поділилися ефектним відео

Українські військові завдали потужного удару по Стрілецькій бухті в окупованому Криму.

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ВМС України уразили ракетний та військовий склад окупантів у Севастополі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ВМС України, t.me/Crimeanwind

Що відомо:

Ракетного удару завдано по Стрілецькій бухті в Севастополі

Удар здійснено береговим ракетним комплексом "Нептун"

Знищено склади озброєння та військової техніки Чорноморського флоту РФ

У ніч на 11 червня українські військові завдали ракетного удару по військовому об’єкту російських сил у тимчасово окупованому Криму. Ціллю атаки стала Стрілецька бухта в Севастополі. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

За даними ВМС, ураження було завдано береговим ракетним комплексом "Нептун". У результаті атаки знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту РФ.

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"Послідовне знищення військового потенціалу противника позбавляє ворога можливостей для проведення наступальних дій на морі та ускладнює реалізацію його планів", - йдеться у повідомленні ВМС.

Військові також підкреслили, що Україна продовжує застосовувати асиметричні технології, зокрема морські дрони-камікадзе та далекобійну ракетну зброю. Це, як зазначили у ВМС, дозволяє ефективно уражати об’єкти противника навіть на значній відстані.

Дивіться відео атаки по бухті Стрілецька:

Вибухи у Криму та перебої зі світлом

У тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. За повідомленнями Telegram-каналу "Кримський вітер", вибухи чули у Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Керчі, Новофедорівці та Армянську.

У частині Севастополя фіксувалися перебої з електропостачанням та інтернетом.

Також повідомлялося про пожежу та серію вибухів у районі військової частини в Стрілецькій бухті.Місцеві жителі заявляли про щонайменше шість потужних "прильотів" у районі об’єкта.

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Чи можлива паливна криза в РФ - думка експерта

Експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар розповів Главреду, що дефіцит пального в Росії може загостритися вже найближчими місяцями на тлі перебоїв із постачанням і черг на АЗС. У перспективі це може призвести до повноцінної паливної кризи, яка вже фіксується в тимчасово окупованому Криму.

"Треба подивитися на Крим: те, що ми бачимо сьогодні в Криму, – це те, що Росія може побачити у себе в липні. Чи відбудеться це саме в липні, чи вже в серпні, коли з боку аграрного сектора зросте потреба в паливі, – інше питання. Але Крим зараз – це прообраз того, що чекає на Росію незабаром", - зазначив він.

Гончар додав, що Росія намагається частково компенсувати проблеми з пальним за рахунок білоруських нафтопереробних заводів, які працюють на російській нафті. Водночас, на його думку, цих обсягів недостатньо, щоб суттєво вплинути на загальну ситуацію та стабілізувати ринок пального в РФ.

Удари по мостах, які ведуть до Криму - останні новини

Нагадаємо, що дрони знищили міст до Криму у районі Чонгара, тому окупанти змушені шукати альтернативні маршрути через Красноперекопськ та Армянськ. Ця атака суттєво порушила постачання для російських військ.

Також раніше повідомлялося, що рух по ключовому мосту між Херсонщиною та Кримом зупинили після повторного удару українських безпілотників. Технічні служби констатували пошкодження і перекриття дороги, тож окупанти активно пропонують користуватися об’їзними шляхами.

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 9 червня Чонгарський міст зазнав повторного серйозного руйнування, що призвело до повної непрацездатності переправи. Для ударів застосовувалися безпілотники, а відновлення інфраструктури займе тривалий час.

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Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

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