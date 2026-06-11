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У Навроцького висунули гучний ультиматум Зеленському: чого вимагає Варшава

Олексій Тесля
11 червня 2026, 19:59
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Польська сторона не піде на жодні компроміси в питаннях історичної пам’яті, заявив Марцін Пшидач.
Зеленський, Кароль Навроцький
Польща висунула Україні ультиматум / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/Nawrocki25

Головне:

  • Варшава погрожує позбавити Зеленського ордена Білого Орла
  • Польща не піде на компроміси в "питаннях історичної пам'яті"

Процедура позбавлення українського лідера Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла буде завершена "скоріше раніше, ніж пізніше", якщо Україна офіційно не скасує рішення про присвоєння військовому підрозділу імені "Героїв УПА".

Про це заявив глава Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач, повідомляє RMF24.

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За його словами, польська сторона не піде на жодні компроміси у питаннях історичної пам'яті. Він вкотре повторив тезу про символіку ЗСУ.

"Треба ще раз підкреслити, що рішення української сторони про присвоєння військовим підрозділам звання "Героїв УПА", а по суті – бандитів під прапором УПА, є в Польщі неприйнятним. Це викликало загальне обурення. Звідси й анонс конкретних кроків з боку пана президента. Багато поляків відчувають певний виправданий гнів і розчарування, що після всього, що Польща робила для українців протягом останніх років, вона стикається саме з таким рішенням президента Зеленського", – зазначив Пшидач.

Польський чиновник підкреслив, що зараз "м'яч знаходиться на боці України". Києву дали зрозуміти, що відсутність "реальних дій і жестів" у найближчі дні автоматично запустить механізм відкликання найвищої нагороди Республіки Польща.

За словами Пшидача, ультиматум Навроцького — це "справедливе ставлення", яке залишає вікно для діалогу, але цей час стрімко спливає.

Він вважає, що Україна повинна офіційно скасувати наказ про присвоєння підрозділу ССО ЗСУ імені Героїв УПА. Якщо позитивної реакції з Києва не буде, Навроцький підпише указ про позбавлення Зеленського нагороди "скоріше раніше, ніж пізніше", стверджує чиновник.

"У української сторони є час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї мають відносини з Польщею. Вона прекрасно знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини поліпшити. Ми дали часовий проміжок, щоб українська сторона могла зробити крок назад. Ми сподіваємося, що це відбудеться. Якщо цього не відбудеться, ми будемо приймати подальші рішення. Все, що робить президент, відповідає наміченому сценарію. Найближчі дні покажуть конкретні дії", — додав Пшидач.

Відносини Варшави та Києва під загрозою: думка експерта

На тлі нових суперечок між Україною та Польщею навколо питань історичної пам'яті дедалі більше актуалізується тема майбутнього стратегічного співробітництва двох країн. Політолог Віктор Андрусів розглядає реакцію польських політиків на рішення Києва вшанувати діячів УПА та оцінює можливі політичні й економічні наслідки наростаючої взаємної недовіри. На його думку, поточні розбіжності можуть обернутися для Польщі втратою значущих геополітичних можливостей.

Раніше Главред повідомляв, що в МЗС України відреагували на невдоволення Польщі у зв'язку з присвоєнням Окремому центру спецоперацій "Північ" почесного найменування на честь героїв УПА. Глава відомства Андрій Сибіга пояснив, що рішення було ініціативою самих військових і спрямовано на вшанування борців проти російського панування, а не на загострення відносин з Варшавою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно закликав президентів України та Польщі провести прямий діалог на тлі загострення суперечки, спричиненої перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА.

Як повідомлялося раніше, Польща не підтримує ідею швидкого вступу України до ЄС. За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, Київ повинен пройти повний шлях євроінтеграції без будь-яких винятків, виконавши всі умови.

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Про персону: Кароль Навроцький

Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — новообраний президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті.

Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями".

Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську.

Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

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