Відповідь балістиці: Зеленський доручив створити власний аналог Patriot

Руслан Іваненко
21 квітня 2026, 01:56
Київ розглядає можливість власного виробництва ракет ППО щоб зменшити залежність від іноземних поставок.
Україна планує створити європейську антибалістичну систему спільно з союзниками

Головне із заяви Зеленського:

  • Потрібні ракети для ППО зараз
  • Ведуться переговори з партнерами
  • Україна розробляє власні рішення

Щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами, а в окремих випадках — навіть застосовувати жорсткіші переговорні підходи. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Фактам".

Пропозиція щодо ліцензій і виробництва

Глава держави наголосив, що Україна має потенціал для виробництва ракет до систем ППО, а також раніше зверталася до США з проханням надати відповідні ліцензії. За його словами, американська сторона нині виготовляє близько 60 ракет для комплексів Patriot щомісяця, тоді як Україна пропонувала збільшити цей показник удвічі.

"Я просив, ще починаючи з Байдена: дайте мені ліцензію, і я вам обіцяю, ми подвоїмо ваше виробництво. Я дуже цього хотів. Ми були готові", – сказав Зеленський.

Кооперація з партнерами

Президент уточнив, що йдеться саме про виробництво ракет, а не самих систем ППО. Він також зауважив, що у Європі вже існує модель кооперації, коли різні країни виготовляють окремі компоненти озброєння, і Україна була готова долучитися до такого процесу.

"Я дуже просив ще адміністрацію Байдена, потім продовжив із адміністрацією Трампа. Тим не менше, результат такий. У німців сьогодні є можливість виробляти ракети для Patriot. І це не питання сьогодення. Те, про що ми домовилися. Але це буде дуже серйозний пакет тоді, коли вони почнуть виробляти ці ракети. Вони вже отримали ліцензію. Дай Бог, щоб вони налагодили виробництво якнайшвидше. Але це точно не про сьогодні. Тобто питання ніхто не зняв. А сьогодні з балістикою треба боротися", – акцентував президент.

Розвиток антибалістичної системи

Зеленський також повідомив про переговори з виробниками озброєння щодо створення європейської антибалістичної системи. За його словами, Україна веде відповідні консультації з кількома державами, а також поставила завдання власним виробникам розробити подібну систему протягом року, щоб зменшити залежність від Patriot.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Він додав, що ключовими складовими такої системи мають стати радари та ракети, і робота над цим уже триває.

Коментуючи можливу активізацію російських ракетних атак у найближчі місяці, президент зазначив, що Україна продовжить шукати всі можливі шляхи забезпечення ППО.

"Домовлятися, купувати, збирати, міняти. Іноді навіть шантажувати. [В хорошому сенсі], безумовно. Щоб отримати ракети".

Військова допомога Україні - новини по темі

Як повідомляв Главред, Бельгія та Іспанія у 2026 році нададуть Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги. Окрім фінансової підтримки, Україна також отримає додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Крім того, Україна та Німеччина підписали нові оборонні домовленості, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів. Про це на брифінгу заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зазначивши, що узгоджено новий пакет допомоги, який охоплює ППО, далекобійну зброю, безпілотники та боєприпаси.

Нагадаємо, що Вашингтон може направити зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Читайте також:

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

01:56Війна
Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

23:11Україна
Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

21:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з дітьми в парку за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з дітьми в парку за 45 с

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Вкрав мого сина": Кіркоров пішов на крайні заходи через дитину

"Вкрав мого сина": Кіркоров пішов на крайні заходи через дитину

Китайський гороскоп на завтра, 21 квітня: Кролям — впертість, Козлам — примирення

Китайський гороскоп на завтра, 21 квітня: Кролям — впертість, Козлам — примирення

Останні новини

02:13

Орхідея знову почне пишно цвісти: трюк, який в рази пришвидшить появу нових бутонів

01:56

Відповідь балістиці: Зеленський доручив створити власний аналог Patriot

00:50

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточуванняВідео

00:07

Тепло на паузі: синоптики попередили про різку зміну погоди на Дніпропетровщині

20 квітня, понеділок
23:11

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
22:21

Бухалово та Деньги: справжня історія найдивніших назв українських сіл та міст

22:06

Гороскоп на завтра, 21 квітня: Ракам - інтриги, Скорпіонам - успіх

22:05

Невеликий "мінус" та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

21:59

Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

Реклама
21:57

Шість матчів очікування: "Шахтар" здобув перемогу над "Поліссям", деталі

21:41

Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

21:29

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

21:08

Яку техніку не можна вмикати в подовжувач - ризик пожежі

21:07

Як правильно використовувати ручки над дверима в авто: просто триматися не вартоВідео

20:37

Чоловік косив траву і знайшов під ногами скарб на 40 000 євро: що там булоВідео

20:36

Щоб усе пішло в ріст: "золоті" дати посадки в травні за місячним календаремВідео

19:58

"Складні бої, РФ намагається просочуватись: росіяни штурмують Сумщину

19:51

Колорадський жук не наблизиться: 5 рослин-рятівників, які мають бути на грядці

19:50

Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон

19:39

"Мене не рятуйте, допоможіть татові": опублікували відео з камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

Реклама
19:36

Терехов про відтермінування введення ПДВ для ФОП: "Це - спільна перемога людей, малого бізнесу та громад"

19:35

"Це не гра": Мадяр різко висловився про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

19:22

Чи можна вигулювати кішку на повідку: що про це кажуть експерти

19:10

Трагедія в Києві як симптом війни: Маляр про нові виклики для українцівПогляд

18:52

Щоб гроші не "тікали" з дому: де має лежати гаманець вночі

18:45

Підтягнення білоруських військ до кордону: в ДПСУ зробили важливу заяву

18:40

Подарунок для Путіна: економіст пояснив, як Трамп "підіграв" РосіїВідео

18:25

У ЄС готують для України "полегшене" членство: що пропонують

18:08

Унітаз знову засяє, якщо на нього нанести просту суміш із 3 речовин

17:57

"Соромно дивитися": Деніел Редкліфф назвав найгірші та найкращі фільми про Гаррі Поттера

17:51

Більше не таємниця: ким насправді були перші масони, пояснення здивуєВідео

17:42

Ціни на бензин та дизель скоро обваляться: наскільки подешевшає пальне

17:24

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

17:23

Робота замість хайпу: нардеп Веніславський пояснив особливості характеру Буданова

17:14

СБУ нарощує темпи ураження ворога: перша у рейтингу на фронті та посилює далекобійні удари, - експерт

17:11

Мобілізація, штрафи і в'язниця: в ЄС готують депортацію чоловіків до України, що їх чекаєВідео

17:04

Великі й солодкі плоди гарантовано: чим підживити кавуни та дині після сходження

16:59

Війська РФ масово мінують узбережжя Криму: Волошин розкрив задум окупантів

16:40

"Любить Україну, живе там": відомий ведучий розкрив "патріотичну" позицію Ями

16:40

Торкнуться не лише України, а й країн ЄС: названо загрози з боку Білорусі

Реклама
16:35

Для чого в СРСР ховали лавровий лист під ліжко: лайфхак, про який знають одиниця

16:02

Нова хвиля сильних заморозків і дощів накриє Житомирщину: які дні будуть найхолоднішими

15:51

РФ у вогні: Генштаб розкрив подробиці потужних ударівВідео

15:47

Світлицька розповіла, що робила з Цимбалюком під час ДТП: "Підтримала його"

15:22

"Він пробив сталеві двері": Шарліз Терон розповіла, як її мати застрелила батька

15:21

Біля Рівного пролунав потужний вибух: багато людей поранені, двоє - у тяжкому стані

15:02

Ніякі не "анютині глазки ": як українською правильно назвати ці квіти

14:51

Зрадив Україну і воював на боці РФ: ЗСУ ліквідували екс-футболіста "Зорі" і "Шахтаря"

14:35

Салат з редиски, який будуть їсти всі: простий рецепт за 10 хвилин

14:10

Українські військові назвали "недоцільним" утримувати Мирноград – ЗМІ

