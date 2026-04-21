Відповідь балістиці: Зеленський доручив створити власний аналог Patriot

Київ розглядає можливість власного виробництва ракет ППО щоб зменшити залежність від іноземних поставок.

Україна планує створити європейську антибалістичну систему спільно з союзниками

Головне із заяви Зеленського:

Потрібні ракети для ППО зараз

Ведуться переговори з партнерами

Україна розробляє власні рішення

Щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами, а в окремих випадках — навіть застосовувати жорсткіші переговорні підходи. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Фактам".

Пропозиція щодо ліцензій і виробництва

Глава держави наголосив, що Україна має потенціал для виробництва ракет до систем ППО, а також раніше зверталася до США з проханням надати відповідні ліцензії. За його словами, американська сторона нині виготовляє близько 60 ракет для комплексів Patriot щомісяця, тоді як Україна пропонувала збільшити цей показник удвічі.

"Я просив, ще починаючи з Байдена: дайте мені ліцензію, і я вам обіцяю, ми подвоїмо ваше виробництво. Я дуже цього хотів. Ми були готові", – сказав Зеленський.

Кооперація з партнерами

Президент уточнив, що йдеться саме про виробництво ракет, а не самих систем ППО. Він також зауважив, що у Європі вже існує модель кооперації, коли різні країни виготовляють окремі компоненти озброєння, і Україна була готова долучитися до такого процесу.

"Я дуже просив ще адміністрацію Байдена, потім продовжив із адміністрацією Трампа. Тим не менше, результат такий. У німців сьогодні є можливість виробляти ракети для Patriot. І це не питання сьогодення. Те, про що ми домовилися. Але це буде дуже серйозний пакет тоді, коли вони почнуть виробляти ці ракети. Вони вже отримали ліцензію. Дай Бог, щоб вони налагодили виробництво якнайшвидше. Але це точно не про сьогодні. Тобто питання ніхто не зняв. А сьогодні з балістикою треба боротися", – акцентував президент.

Розвиток антибалістичної системи

Зеленський також повідомив про переговори з виробниками озброєння щодо створення європейської антибалістичної системи. За його словами, Україна веде відповідні консультації з кількома державами, а також поставила завдання власним виробникам розробити подібну систему протягом року, щоб зменшити залежність від Patriot.

ЗРК Patriot

Він додав, що ключовими складовими такої системи мають стати радари та ракети, і робота над цим уже триває.

Коментуючи можливу активізацію російських ракетних атак у найближчі місяці, президент зазначив, що Україна продовжить шукати всі можливі шляхи забезпечення ППО.

"Домовлятися, купувати, збирати, міняти. Іноді навіть шантажувати. [В хорошому сенсі], безумовно. Щоб отримати ракети".

Військова допомога Україні - новини по темі

Як повідомляв Главред, Бельгія та Іспанія у 2026 році нададуть Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги. Окрім фінансової підтримки, Україна також отримає додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Крім того, Україна та Німеччина підписали нові оборонні домовленості, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів. Про це на брифінгу заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зазначивши, що узгоджено новий пакет допомоги, який охоплює ППО, далекобійну зброю, безпілотники та боєприпаси.

Нагадаємо, що Вашингтон може направити зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Читайте також:

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

