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"Мадяр" розкрив плани України щодо Криму і анонсував нові проблеми для Росії

Юрій Берендій
11 червня 2026, 18:30
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Командувач Сил безпілотних систем заявив про намір встановити повний вогневий контроль над ключовими маршрутами постачання до окупованого Криму.
'Мадяр' розкрив плани України щодо Криму і анонсував нові проблеми для Росії
"Мадяр" розкрив плани України щодо Криму / Колаж: Главред, фото: Роберт Бровді "Мадяр"/Facebook,скріншот з відео

Про що сказав Роберт Бровді:

  • Україна планує повністю ізолювати Крим у найближчому майбутньому
  • Логістика на важливій для РФ трасі "Новоросія" вже обвалилась на дві третини
  • За місяць ЗСУ зможуть узяти цю дорогу під повний вогневий контроль

Сили безпілотних систем продовжують посилювати тиск на російську військову логістику на півдні. Україна розраховує найближчими місяцями значно ускладнити забезпечення російського угруповання на південному напрямку та посилити ізоляцію окупованого Криму. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" в інтерв'ю Reuters.

За його словами, за останній місяць українська кампанія скоротила транспортний потік на трасі "Новоросія" — одному з ключових маршрутів постачання російських військ через окуповані райони півдня України до Криму — більш ніж на дві третини. За його оцінкою, ще приблизно за місяць Україна зможе встановити повний вогневий контроль над цією дорогою.

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"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", — сказав він.

Він зазначив, що уражати транспортні засоби на відкритих ділянках траси настільки просто, що порівняв це з полюванням на куріпок у відкритому полі.

Бровді наголосив, що стратегічною метою таких дій є не лише завдання втрат противнику, а й примушення російських військ до відступу замість подальшого наступу.

"Ми створимо умови, які зроблять надзвичайно складним для будь-якого військового персоналу або тих, хто працює в оборонній промисловості, залишатися в Криму, на тимчасово окупованих територіях або користуватися шляхами доступу до них", - зазначив командувач СБС.

За його словами, системні удари по військових об'єктах, нафтовій інфраструктурі та підприємствах оборонної промисловості мають створити для Росії настільки значні втрати, щоб підірвати її можливості й бажання продовжувати війну. Він також зазначив, що Україна прагне перенести відчуття наслідків війни на територію країни-агресора, водночас підкресливши, що українські сили не завдають і не планують завдавати ударів по цивільному населенню чи цивільних об'єктах.

'Мадяр' розкрив плани України щодо Криму і анонсував нові проблеми для Росії
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

"Мадяр" повідомив, що упродовж перших п'яти місяців 2026 року підрозділи безпілотних систем ліквідували понад 50,9 тисячі російських військових і уразили більш як 176,5 тисячі ворожих цілей. У середньому щодня, за його словами, знищувалися 337 окупантів і 1169 військових цілей.

Бровді також повідомив, що середня вартість ураження одного російського військовослужбовця минулого року становила близько 918 доларів.

Зазначається, що підрозділи безпілотних систем, які становлять близько 2,5% особового складу Збройних сил України, забезпечили приблизно третину всіх втрат російської армії за останній рік. Крім того, Бровді повідомив про плани збільшити їхню чисельність до 5% від загального складу українського війська.

"Розширюючи використання безпілотних літальних апаратів — не тільки в безпілотних підрозділах, а й у всій армії в цілому — ми значно збільшуємо кількість знищених цілей", - підсумував він.

Роберт Бровді
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Яка ціль ударів по НПЗ - коментар експерта

Фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максим Гардус зазначив, що удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах і портах мають не лише військове значення. За його словами, вони також демонструють міжнародній спільноті, що Росія більше не є стабільним і передбачуваним постачальником енергоресурсів, через що держави та бізнес можуть опинитися в ситуації дефіциту ресурсів у критичний момент.

Він підкреслив, що такі атаки не лише фізично пошкоджують інфраструктуру, а й формують уявлення про Росію як про ненадійного партнера, який може в односторонньому порядку змінювати умови співпраці.

Гардус також зауважив, що удари по енергетичних об’єктах підривають імідж Росії як "енергетичної наддержави", яка нібито завжди виконує свої зобов’язання. У результаті компанії стикаються з ризиками зриву поставок, коли замовлені ресурси можуть не дістатися до місця призначення через знищення інфраструктури, що змушує їх терміново шукати альтернативні джерела постачання.

"Тому українські удари по російських НПЗ і портах переслідують багато різних комплексних цілей, які в сукупності складаються в один простий меседж: не купуйте нафту в Росії", - підсумував Гардус.

Удари по Росії - останні новини за темою

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" висвітлив унікальні деталі масштабного удару по Москві безпілотниками, підкресливши, що Кремль намагається приховати реальні наслідки атаки та продовжує ілюзорно підтримувати нормальність у інформаційному просторі. Цей удар виявив вразливість системи ППО російської столиці, незважаючи на сотні запущених ракет, що свідчить про зростаючий потенціал українських безпілотних сил глибинного ураження. Системні атаки на Москву є частиною стратегії, спрямованої на послаблення позицій ворога в тилу.

У ніч на 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали вибухових ударів по військових об’єктах РФ — зокрема уражено два літаки Ту-142, ракетний комплекс "Іскандер", а також нафтобази і танкер тіньового флоту в різних регіонах. Цю операцію координував новостворений Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем, що свідчить про посилення координації та ефективності ударів по критично важливих об'єктах супротивника.

Як раніше повідомляв Главред, за рік Сили безпілотних систем знищили понад 100 тисяч російських військових і вразили понад 350 тисяч об’єктів, демонструючи значний вплив у війні. Командувач "Мадяр" заявив про плани збільшити чисельність підрозділів СБС та подвоїти кількість ліквідованих цілей, що свідчить про їхню стратегічну роль у протидії російській агресії.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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