Сотні ракет та "розумна" зброя: Україна та ФРГ уклали мегаугоду, що відомо

Руслан Іваненко
14 квітня 2026, 17:16оновлено 14 квітня, 18:21
Україна та Німеччина розширюють оборонну співпрацю та узгоджують новий пакет допомоги у сфері ППО, дронів і далекобійної зброї.
Німеччина погоджує фінансування сотень ракет Patriot та постачання систем IRIS-T / Колаж: Главред, фото: соцмережі Зеленського, Bundesregierung.de, wikipedia

Коротко:

  • Україна і Німеччина підписали оборонні домовленості
  • Пакет ~4 млрд євро: ППО, дрони, далекобійні спроможності
  • Patriot, IRIS-T, спільне виробництво дронів

Україна та Німеччина підписали нові оборонні домовленості, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів. Про це на брифінгу заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зазначивши, що узгоджено новий пакет допомоги, який охоплює ППО, далекобійну зброю, безпілотники та боєприпаси.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина є лідером у Європі за обсягами підтримки України у сфері оборони.

"В нас є 10 документів, які вже підписані. Зорема, про ППО, яка є одна з найбільш нагальних для нас. Йдеться про ракети для ППО, зокрема, ракети PAC-2 та пускові щодо систем IRIS -T. Ми за них вдячні. Дякуємо окремо за цю довленість", - наголосив він.

Зеленський також підкреслив важливість подальшої співпраці щодо постачання ракет для систем Patriot та IRIS-T і розвитку європейського оборонного виробництва для забезпечення ключових потреб безпеки.

Сотні ракет та
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Згодом міністр оборони України Михайло Федоров у Telegram повідомив про переговори з міністром оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, сторони погодили оборонний пакет загальною вартістю близько 4 млрд євро, який охоплює посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.

Федоров уточнив, що під час візиту до Берліна було підписано три ключові угоди.

Перша — посилення ППО

"Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot – це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО", - наголосив Федоров.

Сотні ракет та
IRIS-T / Інфографіка: Главред

Друга — далекобійні спроможності

"Домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння", - відзначив Федоров.

Третя — виробництво дронів

"У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI (штучного інтелекту). На першому етапі – 5 000 дронів для Сил оборони", - додав Федоров.

Міністр також подякував німецькій стороні за підтримку та наголосив, що така співпраця посилює обороноздатність України та безпеку всієї Європи.

Як повідомляв Главред, Бельгія та Іспанія у 2026 році нададуть Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги. Окрім фінансової підтримки, Україна також отримає додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Крім того, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, що Вашингтон може направити зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Володимир Зеленський військова допомога новини України IRIS-T ЗРК Patriot
США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

19:10Погляди
В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

19:03Війна
В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

18:43Україна
Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

