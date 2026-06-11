"Лояльність до Путіна знижується": розкрито сценарій бунту в РФ

У Росії зменшується кількість тих, хто вірить, що війна може закінчитися, каже Іван Преображенський.

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З'явився прогноз щодо ймовірності заворушень у РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Важливе із заяв Преображенського:

Економічні наслідки війни можуть призвести до протестів у РФ

Рівень лояльності до Путіна в РФ знижується

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи може безвихідна ситуація на фронті призвести до протестів у РФ.

"Сама по собі війна — ні. А ось економічні наслідки, напевно, можуть призвести до досить масових протестів", — підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт нагадав, що в РФ навіть сфальсифікована статистика свідчить про те, що кількість невиплат зарплат зростає в геометричній прогресії.

"Це починає нагадувати 90-ті роки в Росії, коли зруйнувалася радянська система, а нова ще не була побудована", — сказав він.

За словами політолога, у РФ можна констатувати падіння кількості тих, хто вірить, що війна може закінчитися.

"Я б інтерпретував це так: вони перестають вірити в те, що вона нарешті може закінчитися. А раз вони перестають у це вірити, вони починають не довіряти — як це звучить у мові соцопитувань — і насправді бути незадоволеними Путіним. Тому що вони розуміють: це особисто його заслуга, що цього не відбувається. Він той стопор, який не дозволяє закінчити війну", — зазначив він.

Преображенський не виключив, що й надалі така тенденція в РФ зберігатиметься.

"Відповідно, ця тенденція є. Її масштаб оцінити складно, але рівень лояльності до Путіна дійсно знижується через те, що Путін не хоче закінчувати війну. І ця тенденція, очевидно, може бути довгостроковою, тому що війна й надалі може ще довго не закінчуватися, а кількість таких людей буде зростати", – додав він.

Експерт про шанси на внутрішнє протистояння в РФ

Колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука прокоментував ймовірність виникнення серйозних внутрішніх конфліктів у Росії. На його думку, хоча серед представників політичних і бізнес-кіл теоретично можуть існувати групи, незадоволені нинішнім курсом влади, їхні можливості впливати на ситуацію залишаються вкрай обмеженими.

Експерт зазначив, що російська влада в останні роки значно посилила контроль над суспільно-політичною сферою і послідовно усувала будь-які прояви організованої опозиції. Особливо помітно цей процес, за його словами, прискорився протягом останніх двох років.

У результаті, вважає Тука, на сьогоднішній день у країні практично відсутні впливові структури або лідери, які могли б об'єднати незадоволених і створити реальну альтернативу чинній владі.

Раніше з'явився прогноз про бунт у РФ з обваленням влади. У Володимира Путіна очевидна надідея: він закінчить війну, тільки якщо в РФ все завалиться, вважає Іван Преображенський.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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