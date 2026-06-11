Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Лояльність до Путіна знижується": розкрито сценарій бунту в РФ

Олексій Тесля
11 червня 2026, 18:53
google news Підпишіться
на нас в Google
У Росії зменшується кількість тих, хто вірить, що війна може закінчитися, каже Іван Преображенський.
Путін, Кремль
З'явився прогноз щодо ймовірності заворушень у РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Важливе із заяв Преображенського:

  • Економічні наслідки війни можуть призвести до протестів у РФ
  • Рівень лояльності до Путіна в РФ знижується

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи може безвихідна ситуація на фронті призвести до протестів у РФ.

"Сама по собі війна — ні. А ось економічні наслідки, напевно, можуть призвести до досить масових протестів", — підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав, що в РФ навіть сфальсифікована статистика свідчить про те, що кількість невиплат зарплат зростає в геометричній прогресії.

"Це починає нагадувати 90-ті роки в Росії, коли зруйнувалася радянська система, а нова ще не була побудована", — сказав він.

За словами політолога, у РФ можна констатувати падіння кількості тих, хто вірить, що війна може закінчитися.

"Я б інтерпретував це так: вони перестають вірити в те, що вона нарешті може закінчитися. А раз вони перестають у це вірити, вони починають не довіряти — як це звучить у мові соцопитувань — і насправді бути незадоволеними Путіним. Тому що вони розуміють: це особисто його заслуга, що цього не відбувається. Він той стопор, який не дозволяє закінчити війну", — зазначив він.

Преображенський не виключив, що й надалі така тенденція в РФ зберігатиметься.

"Відповідно, ця тенденція є. Її масштаб оцінити складно, але рівень лояльності до Путіна дійсно знижується через те, що Путін не хоче закінчувати війну. І ця тенденція, очевидно, може бути довгостроковою, тому що війна й надалі може ще довго не закінчуватися, а кількість таких людей буде зростати", – додав він.

Експерт про шанси на внутрішнє протистояння в РФ

Колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука прокоментував ймовірність виникнення серйозних внутрішніх конфліктів у Росії. На його думку, хоча серед представників політичних і бізнес-кіл теоретично можуть існувати групи, незадоволені нинішнім курсом влади, їхні можливості впливати на ситуацію залишаються вкрай обмеженими.

Експерт зазначив, що російська влада в останні роки значно посилила контроль над суспільно-політичною сферою і послідовно усувала будь-які прояви організованої опозиції. Особливо помітно цей процес, за його словами, прискорився протягом останніх двох років.

У результаті, вважає Тука, на сьогоднішній день у країні практично відсутні впливові структури або лідери, які могли б об'єднати незадоволених і створити реальну альтернативу чинній владі.

Раніше з'явився прогноз про бунт у РФ з обваленням влади. У Володимира Путіна очевидна надідея: він закінчить війну, тільки якщо в РФ все завалиться, вважає Іван Преображенський.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Більше новин:

Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
бунты Володимир Путін Іван Преображенський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Завершення війни в Україні: якими можуть виявитися умови миру - The Economist

Завершення війни в Україні: якими можуть виявитися умови миру - The Economist

21:03Війна
У Москві відбулись переговори щодо України - які умови виставили Кремлю країни Європи

У Москві відбулись переговори щодо України - які умови виставили Кремлю країни Європи

19:53Світ
"Мадяр" розкрив плани України щодо Криму і анонсував нові проблеми для Росії

"Мадяр" розкрив плани України щодо Криму і анонсував нові проблеми для Росії

18:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
У росіян значні проблеми: ЗСУ підірвали величезну колону з паливом та боєприпасами

У росіян значні проблеми: ЗСУ підірвали величезну колону з паливом та боєприпасами

США, НАТО і ЄС дали сигнал Путіну щодо України - які рішення готуються

США, НАТО і ЄС дали сигнал Путіну щодо України - які рішення готуються

Долар і євро раптово полетіли вниз після злету - курс валют на 12 червня

Долар і євро раптово полетіли вниз після злету - курс валют на 12 червня

"Не вилазила": екс-директор Ротару розкрив залежність Пугачової

"Не вилазила": екс-директор Ротару розкрив залежність Пугачової

Час кардинальних змін: для трьох знаків зодіаку починається "біла смуга"

Час кардинальних змін: для трьох знаків зодіаку починається "біла смуга"

Останні новини

21:03

Завершення війни в Україні: якими можуть виявитися умови миру - The Economist

20:57

Кияни масово скаржаться на повторні рахунки за опалення: розкрито причину

20:54

Каверзна головоломка з сірниками: під силу дітям, але складна для дорослихВідео

20:28

Чому солодкий перець росте дрібним: підживлення кущів в червні

20:03

Урожай почне ломитися: три прийоми, які змусять томати плодоносити до осеніВідео

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
20:03

Стануть справжнім магнітом для риби: найкращі насадки на карася вліткуВідео

19:59

У Навроцького висунули гучний ультиматум Зеленському: чого вимагає Варшава

19:53

У Москві відбулись переговори щодо України - які умови виставили Кремлю країни Європи

19:10

Чому Європа не поспішає приймати Україну до ЄС: Денисенко пояснив, чи варто панікуватиПогляд

Реклама
19:09

США, НАТО і ЄС дали сигнал Путіну щодо України - які рішення готуються

19:05

Почне рости як на дріжджах: чим полити моркву в червні для солодкого врожаюВідео

18:53

"Лояльність до Путіна знижується": розкрито сценарій бунту в РФ

18:37

Як ще назвати Максима українською: забуваємо про Макса й повертаємо своє

18:36

Прихована функція пралки: одна деталь повністю змінює результат пранняВідео

18:30

"Мадяр" розкрив плани України щодо Криму і анонсував нові проблеми для Росії

18:30

"Нептун" уразив жирну ціль у бухті Севастополя: ВМС поділилися ефектним відеоВідео

18:04

Людей закликали посипати матрац содою в спеку: результат здивує багатьохВідео

17:47

"Тільки не кажіть Вакарчуку": Зеленський назвав двох улюбленців у шоу-бізнесі

17:44

Не лише "край": від якого слова походить назва України, відповідь істориківВідео

17:42

Не "в інтересному положенні": як українською правильно говорити про вагітність

Реклама
17:42

Нове життя з 11 червня: три знаки зодіаку, які назавжди витруть сльози

17:09

"Котел" для тисяч окупантів та десант ЗСУ: що означає відступ РФ з Кінбурнської коси

17:07

Коли не можна міняти постільну білизну: дні, які притягують бідність

17:03

Стильний порятунок від спеки: що носити літом 2026Відео

16:58

Які люди мають глибину старої душі: дні народження з енергією мудрості

16:53

Скандальний "Кровоспас" повернувся на ринок під новою назвою? Аналітик розповів про ребрендинг старої схеми

16:46

Пашинський визнав вину у справі про паливо Курченка

16:10

Продав бойовий автомат біля ТЦ: у Львові затримали торговця зброєюФото

16:09

У росіян значні проблеми: ЗСУ підірвали величезну колону з паливом та боєприпасами

16:08

"Ніс — каляка-маляка": Кіркоров у відчаї через невдалу пластику

16:07

Голуби покинуть балкон назавжди: який засіб швидко прожене усіх птахівВідео

15:59

Долар і євро раптово полетіли вниз після злету - курс валют на 12 червня

15:32

Тіло жінки дістали з-під завалів, є постраждалі: РФ ударила по депо на Сумщині

15:25

Гігантський павук із десятками дитинчат на спині: рідкісну знахідку помітили на Рівненщині

15:01

Секрет матової та блискучої сторони фольги: на яку з них слід класти продуктиВідео

14:50

Magic Brothers запускають "Літню школу магії" в Києві: щосуботи діти будуть вчитися фокусам

14:48

Буданов - суперкризовийменеджер, якому довіряють вирішення найскладніших питань - медіа

14:47

Денисенко з'явилася на відпочинку з донькою свого бойфренда

14:34

Виноград подає сигнали: чому листя змінює колір і покривається пухирцямиВідео

14:06

Налетять шквали, грози і град: в Україну суне небезпечна негода і похолодання

Реклама
13:58

"Поламаний як чоловік": Тополя наважився на зізнання про особисте

13:54

Популярна українська актриса Катерина Тишкевич чекає на первістка

13:51

Впораються лише найуважніші водії: хитрий тест із ПДР з регулювальникомВідео

13:45

Остапчук купив своїй дружині-блогерці розкішний "Мерседес": вона похвалилася фото

13:25

Виробники змушені знижувати ціни: в Україні стрімко дешевшає популярна ягода

13:22

Влупить +7 і литимуть грозові дощі: Україну атакує потужний шторм

13:20

Корсет, крила, декольте: як дочка Лорак відсвяткувала 15-річчя

13:08

"На драйві": українська драма про швидкість, ризик і пошук себе — ексклюзивно на Київстар ТБ

13:02

"Спімо окремо": Сумська розкрила несподівані деталі стосунків із чоловіком

12:26

Низькі стелі: які прийоми допоможуть візуально збільшити простір у кімнаті

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти