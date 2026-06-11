Кияни масово скаржаться на повторні рахунки за опалення: розкрито причину

Перерахунок торкнувся понад мільйона квартир, розповів Костянтин Лопатін.

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Киянам масово надходять повторні платіжки / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Кияни масово скаржаться на те, що отримують повторні рахунки

КП "Київтеплоенерго" провело масштабний перерахунок нарахувань за січень

Мешканці Києва масово скаржаться на те, що отримують повторні рахунки за опалення за минулу зиму, незважаючи на те, що послуги теплопостачання в зимовий період були нестабільними, а суми деяких платіжок сягають 1300 грн.

Відповідні відгуки публікуються абонентами на сторінці КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

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У свою чергу КП "Київтеплоенерго" провело масштабний перерахунок нарахувань за січень 2026 року. За словами директора СВП "Енергозбут" Костянтина Лопатіна, перерахунок торкнувся понад мільйона квартир, і середня сума платежів знизилася майже на 40%. Загальний обсяг зменшених нарахувань перевищив 720 млн грн.

Механізм перерахунку ґрунтувався на постанові Кабінету міністрів № 683, яка набрала чинності у травні 2026 року. Він враховує періоди відсутності опалення та невідповідність температури теплоносія нормативним показникам, а розрахунки виконувалися індивідуально для кожного будинку з урахуванням перебоїв та якості наданої послуги.

За словами Лопатіна, опалювальний сезон виявився вкрай складним через пошкодження теплових мереж, спричинені чотирма серйозними обстрілами столиці в січні, а також через різкі перепади температури та аномально холодну погоду. Протягом місяця фахівці підприємства усунули близько 1200 пошкоджень.

У результаті перерахунку фактична сума нарахувань за січень склала 1,13 млрд грн замість розрахункових 1,85 млрд грн при нормальній роботі системи. Таким чином, кияни в середньому отримали зниження платежів на 40%.

Комунальні платежі продовжують зростати

Згідно з даними Державної служби статистики, темпи зростання споживчих цін у квітні досягли 8,6% у річному вираженні. На тлі інфляції зросли й витрати українців на житлово-комунальні послуги — в середньому приблизно на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш помітне підвищення торкнулося послуг з вивезення побутового сміття: за рік їхня вартість збільшилася на 6,7%. Також зросли витрати на обслуговування багатоквартирних будинків — тарифи на управління житлом піднялися на 5%. Крім того, майже на 4,9% подорожчали послуги з утримання та ремонту житлового фонду.

Комунальні тарифи — новини за темою

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Таке рішення ухвалила НКРЕКУ.

Раніше Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть внести свої корективи.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк сказав, що ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов'язане з тим, що водоканали працюють у мінусі.

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