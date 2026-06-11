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Кияни масово скаржаться на повторні рахунки за опалення: розкрито причину

Олексій Тесля
11 червня 2026, 20:57
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Перерахунок торкнувся понад мільйона квартир, розповів Костянтин Лопатін.
НБУ прогнозує підвищення тарифів на комунальні послуги
Киянам масово надходять повторні платіжки / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • Кияни масово скаржаться на те, що отримують повторні рахунки
  • КП "Київтеплоенерго" провело масштабний перерахунок нарахувань за січень

Мешканці Києва масово скаржаться на те, що отримують повторні рахунки за опалення за минулу зиму, незважаючи на те, що послуги теплопостачання в зимовий період були нестабільними, а суми деяких платіжок сягають 1300 грн.

Відповідні відгуки публікуються абонентами на сторінці КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

відео дня

У свою чергу КП "Київтеплоенерго" провело масштабний перерахунок нарахувань за січень 2026 року. За словами директора СВП "Енергозбут" Костянтина Лопатіна, перерахунок торкнувся понад мільйона квартир, і середня сума платежів знизилася майже на 40%. Загальний обсяг зменшених нарахувань перевищив 720 млн грн.

Механізм перерахунку ґрунтувався на постанові Кабінету міністрів № 683, яка набрала чинності у травні 2026 року. Він враховує періоди відсутності опалення та невідповідність температури теплоносія нормативним показникам, а розрахунки виконувалися індивідуально для кожного будинку з урахуванням перебоїв та якості наданої послуги.

За словами Лопатіна, опалювальний сезон виявився вкрай складним через пошкодження теплових мереж, спричинені чотирма серйозними обстрілами столиці в січні, а також через різкі перепади температури та аномально холодну погоду. Протягом місяця фахівці підприємства усунули близько 1200 пошкоджень.

У результаті перерахунку фактична сума нарахувань за січень склала 1,13 млрд грн замість розрахункових 1,85 млрд грн при нормальній роботі системи. Таким чином, кияни в середньому отримали зниження платежів на 40%.

Комунальні платежі продовжують зростати

Згідно з даними Державної служби статистики, темпи зростання споживчих цін у квітні досягли 8,6% у річному вираженні. На тлі інфляції зросли й витрати українців на житлово-комунальні послуги — в середньому приблизно на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш помітне підвищення торкнулося послуг з вивезення побутового сміття: за рік їхня вартість збільшилася на 6,7%. Також зросли витрати на обслуговування багатоквартирних будинків — тарифи на управління житлом піднялися на 5%. Крім того, майже на 4,9% подорожчали послуги з утримання та ремонту житлового фонду.

Комунальні тарифи — новини за темою

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Таке рішення ухвалила НКРЕКУ.

Раніше Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть внести свої корективи.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк сказав, що ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов'язане з тим, що водоканали працюють у мінусі.

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Про джерело: Державна служба статистики України

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