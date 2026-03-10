Рус
Ракети для Patriot "йдуть": Bloomberg про несподіваний дефіцит ППО для України

Олексій Тесля
10 березня 2026, 22:23
Активні бойові дії на Близькому Сході призвели до масового використання ракет-перехоплювачів.
  • Україна вже отримала близько 600 ракет PAC-3
  • Якщо напруженість на Близькому Сході збережеться, дефіцит ракет ППО посилиться

Україна може зіткнутися з нестачею ракет для систем протиповітряної оборони через зростаючий попит на такі боєприпаси в інших регіонах світу.

За даними Bloomberg, активні бойові дії на Близькому Сході призвели до масового використання ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot missile system, що скоротило їхні глобальні запаси.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна вже отримала близько 600 ракет PAC-3, однак вони використовуються головним чином для перехоплення російських балістичних і крилатих ракет, включаючи Кинжал. При цьому витрата таких боєприпасів в інших конфліктах відбувається дуже швидко, що може ускладнити подальші поставки.

Експерти попереджають: якщо напруженість на Близькому Сході збережеться, дефіцит ракет ППО може посилитися, оскільки багато західних країн вже частково вичерпали свої запаси, підтримуючи Україну. У таких умовах Києву доводиться шукати баланс між імпортом озброєнь і розвитком власного оборонного виробництва.

ППО України може зіткнутися з нестачею ракет: експерти попереджають про ризик

Україна може зіткнутися з нестачею ракет для систем протиповітряної оборони. Як зазначає Financial Times, ризик дефіциту зросте, якщо Росія збереже нинішню інтенсивність або посилить ракетні та дронові атаки — в такому випадку запаси перехоплювачів будуть витрачатися значно швидше.

Додатковою проблемою залишаються поставки з США. Боєприпаси, які закуповуються безпосередньо у виробників, надходять повільно і не завжди в необхідних обсягах, що створює додатковий тиск на українську систему ППО.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною поліпшить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Ракети для Patriot "йдуть": Bloomberg про несподіваний дефіцит ППО для України

