Українці категорично проти територіальних поступок заради завершення війни - опитування

Україна висловилися про варіанти завершення війни / Фото УНІАН

Ніякі територіальні поступки для досягнення миру в Україні не допустимі для 82% українців, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими на сайті КМІС, лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, і ще 8% вагалися з відповіддю.

У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. На заході, півдні та в центрі України такої думки дотримується 83-85% опитаних, допускають можливість поступок 8-9% опитаних. Навіть на Сході, де зараз йдуть інтенсивні бої, 68% проти поступок, а готові на поступки тільки 19%.

При цьому серед тих, хто виїхав з окупованих територій на підконтрольні уряду тільки 5% заявили про готовність до територіальних поступок (82% проти, 13% не змогли відповісти). Серед решти на окупованих територіях 18% готові до територіальних поступок (77% проти, 5% не змогли відповісти).

/ kiis.com.ua

Опитування проведено 13-18 травня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) серед 2000 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України, крім непідконтрольних до 24 лютого Криму і частин Донецької та Луганської областей.

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Раніше повідомлялося про те, що 88% жителів України людей вірять в те, що наша країна зможе відбити військову агресію Росії. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провели фахівці з групи "Рейтинг".

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