У ЗСУ порівняли втрати російської армії в Україні та Чечні

Війська Росії / Reuters

Втрати російської армії за кілька днів війни проти України в живій силі вже перевищили число вбитих і поранених під час Першої чеченської війни, яка тривала два роки.

Згідно з даними від Генерального штабу ЗСУ у період з 24 по 28 лютого, тобто за п'ять днів, окупаційні війська РФ у бойових діях проти України втратили вбитими і пораненими 5300 осіб.

При цьому під час першої російсько-чеченської війни (1994-1996 роки) втрати армії РФ обчислювалися 5042 військовими.

А на другій чеченській війні (1999-2000 роки) російська армія втратила 7425 осіб.

"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, тому будемо захищати її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", - підкреслили в Генштабі.

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Війна Росії з Україною йде з 24 лютого. Росіяни в ході своєї окупаційної операції бомблять мирні райони українських міст, об'єкти державної та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втратах противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06:00.

Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.

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