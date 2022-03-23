90% українців вважають, що заплатити за відбудову України після війни повинна Росія - опитування

90% українців вважають, що заплатити за відстоювання України після війни повинна Росія / Reuters

90% українців вважають, що країна-агресор Росія зобов'язана компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України через розв'язану нею в нашій країні війни. Такі результати показало опитування, яке провели співробітники групи "Рейтинг".

Отже, 90% респондентів вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України в результаті війни повинна Росія.

Крім того, 21% українців вважає, що до цього повинні приєднатися країни Європи, 17% - міжнародні організації, 12% - США і тільки 10% вважають, що Україна впорається своїми силами.

61% хочуть фінансово підтримати будівництво або піти працювати на будівництво, 5% вважають, що це справа виключно влади. Всі інші хотіли б, але не мають можливості.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося - 81% американців вважають Україну дружньою або союзною країною, а 71% вважають Росію ворожою державою.

Про це йдеться в даних опитування проекту YouGov. Це найвищий показник серед усіх країн в опитуванні. І він навіть вищий, ніж у Північній Кореї та Ірану.