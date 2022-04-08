91% жителів України не вірять у тезу "росіяни і українці - один народ": нове опитування

91% жителів України не вірять у тезу "росіяни і українці - один народ" / УНІАН

Абсолютна більшість українців (91%) не підтримують тезу про, що "росіяни і українці – один народ". Про це свідчить загальнонаціональне опитування українців соціологічної групи "Рейтинг".

Однак 46% не вірять в те, що відновлення дружніх відносин в перспективі неможливо. Варто відзначити, що за останній місяць в півтора раза зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами взагалі неможливо — з 42% до 64%.

При цьому 22% респондентів вважають, що це може статися не менше ніж через 20-30 років. Тих, хто бачить таке примирення в перспективі до 15 років, – близько 10%.читайте також90% українців вважають, що заплатити за відбудовування України після війни повинна Росія - опитування

Нагадаємо, раніше повідомлялося - 81% американців вважають Україну дружньою або союзною країною, а 71% вважають Росію ворожою державою.

Про це йдеться в даних опитування проєкту YouGov. Це найвищий показник серед усіх країн в опитуванні. І він навіть вищий, ніж у Північній Кореї та Ірану.

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