Українців попередили про небезпечний продукт, який можуть продавати магазини

В імпортних солодощах виявили психоактивну речовину, яка негативно впливає на людину.

Українцям варто уважно обирати товари як і в супермаркетах, так і в Інтернет-магазинах

Головне:

У желейних цукерках, які могли завести в Україну, виявили небезпечну речовину

Виявлена речовина впливає на центральну нервову систему людини

Українцям рекомендують повідомити про виявлення підозрілої продукції

В солодощах, які могли завезти в Україну, виявили дельта-9-тетрагідроканабінол (Δ⁹-ТГК). Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.

Інформаційне повідомлення про це Держпродспоживслужба отримала через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 17 квітня 2026 року.

"Дельта-9-тетрагідроканабінол (Δ⁹-ТГК) є психоактивною речовиною, що впливає на центральну нервову систему людини та може спричиняти зміну свідомості, порушення координації рухів і поведінкові реакції", - йдеться у повідомленні.

Цю небезпечну речовину виявили у желейних жувальних цукерках, що експортувалися з Королівства Нідерланди. Відповідно до наданої інформації, постачальником продукції є Multitrance / G-Trading BV (Нідерланди), отримувачем в Україні — UATRAVA.NET.

Держпродспоживслужба показала, як виявляють цукерки, що можуть містити небезпечну речовину / фото: facebook.com/spsa.gov.ua

Держпродспоживслужба закликає українців бути уважними при придбанні харчових продуктів, зокрема через мережу Інтернет, та у разі виявлення підозрілої продукції - невідкладно звертатися до територіальних органів служби.

Про джерело: Держпродспоживслужба Держпродспоживслужба — це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача. Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.

