Українців попередили про небезпечний продукт, який можуть продавати магазини

Головне:
- У желейних цукерках, які могли завести в Україну, виявили небезпечну речовину
- Виявлена речовина впливає на центральну нервову систему людини
- Українцям рекомендують повідомити про виявлення підозрілої продукції
В солодощах, які могли завезти в Україну, виявили дельта-9-тетрагідроканабінол (Δ⁹-ТГК). Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.
Інформаційне повідомлення про це Держпродспоживслужба отримала через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 17 квітня 2026 року.
"Дельта-9-тетрагідроканабінол (Δ⁹-ТГК) є психоактивною речовиною, що впливає на центральну нервову систему людини та може спричиняти зміну свідомості, порушення координації рухів і поведінкові реакції", - йдеться у повідомленні.
Цю небезпечну речовину виявили у желейних жувальних цукерках, що експортувалися з Королівства Нідерланди. Відповідно до наданої інформації, постачальником продукції є Multitrance / G-Trading BV (Нідерланди), отримувачем в Україні — UATRAVA.NET.
Держпродспоживслужба закликає українців бути уважними при придбанні харчових продуктів, зокрема через мережу Інтернет, та у разі виявлення підозрілої продукції - невідкладно звертатися до територіальних органів служби.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почався сезон продажу полуниці. Популярна ягода у порівнянні з середньомісячними показниками за березень тепер коштує приблизно на 41% дешевше.
Раніше повідомлялося, що в Україні цьогоріч ціни на картоплю значно нижчі, ніж в аналогічний період 2025 року. Але у найближчий час ситуація на ринку може кардинально змінитися.
Нещодавно стало відомо, що у травні на українському продовольчому ринку зійдуться одразу кілька чинників - від геополітичної напруги до сезонного оновлення асортименту. Ключовим драйвером залишатиметься ситуація на Близькому Сході, яка продовжує впливати на вартість енергоносіїв та добрив, а отже - і на собівартість продукції.
Про джерело: Держпродспоживслужба
Держпродспоживслужба — це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача.
Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.
