Російська актриса Олеся Железняк, яка виступила за війну в Україні і підтримала диктатора Путіна, несподівано погладшала і розпливлася на тлі чуток про її хворобу.
Як пишуть російські пропагандисти, Железняк з'явилася в одній з вистав у терористичній Росії і глядачі відзначили, наскільки погано виглядає путіністка. Так, артистка виглядає буквально літньою і набряклою.
До слова, напередодні також з'явилися новини про те, що Железняк хвора. Раніше з'явилися дані, що зірці стало зле вночі і їй нібито терміново потрібна була допомога медиків.
І незважаючи на те, що її зовнішній вигляд говорить про інше, Железняк спростувала чутки про свою хворобу.
"Я чудово себе почуваю. Все чудово", — сказала вона.
Железняк про Зеленського
Зірка українського серіалу "Свати" Олеся Железняк в інтерв'ю заявляла, що президент України "хоче вбити її дітей". Таку заяву вона зробила пропагандисту Борису Корчевнікову.
Так, за словами путіністки, вона не розуміє, що сталося із Зеленським і чому він так змінився. "Я навіть не знаю, яка метаморфоза повинна статися з людиною, правда, не знаю... Значить, це було. Навіть іноді подумки запитую: "Володя, невже ти так ненавидів мене до такої міри, що хочеш вбити моїх дітей?!" - запитує Железняк у президента України, замість того, щоб звернутися до оскаженілого Путіна і запитати його, чому він вбиває українських дітей.
Серіал "Свати" — про що він
Серіал "Свати" — український комедійний телевізійний серіал студії "Квартал 95". За весь час існування проекту було випущено сім сезонів серіалу, а також мюзикл "Новорічні свахи", спін-офф серіалу "Байки Митяя", телепередача "Свахи біля плити", мультсеріал "Сватики" і цикл документальних фільмів "Свахи: Життя без гриму" і "Свати-6: За кадром".
Прем'єра першого сезону відбулася 28 грудня 2008 року. Фінальна серія серіалу вийшла в ефір 30 грудня 2021 року.
