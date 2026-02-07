Зірка-путіністка "Сватів" сильно погладшала на тлі хвороби

Українофобка Олеся Железняк розпливлася і стала зовсім не схожою на себе.

https://glavred.net/starnews/zvezda-putinistka-svatov-silno-raspolnela-na-fone-bolezni-10738793.html Посилання скопійоване

Путіністка Железняк захворіла / Колаж Главред, фото Стархіт, Абзац

Коротко:

Що сталося з Железняк

Як вона зараз виглядає

Російська актриса Олеся Железняк, яка виступила за війну в Україні і підтримала диктатора Путіна, несподівано погладшала і розпливлася на тлі чуток про її хворобу.

Як пишуть російські пропагандисти, Железняк з'явилася в одній з вистав у терористичній Росії і глядачі відзначили, наскільки погано виглядає путіністка. Так, артистка виглядає буквально літньою і набряклою.

відео дня

Желеняк запідозрили в хворобі / Фото 7Дней

До слова, напередодні також з'явилися новини про те, що Железняк хвора. Раніше з'явилися дані, що зірці стало зле вночі і їй нібито терміново потрібна була допомога медиків.

І незважаючи на те, що її зовнішній вигляд говорить про інше, Железняк спростувала чутки про свою хворобу.

Железняк і її "здоровий" вигляд / Фото 7Дней

"Я чудово себе почуваю. Все чудово", — сказала вона.

Железняк про Зеленського

Зірка українського серіалу "Свати" Олеся Железняк в інтерв'ю заявляла, що президент України "хоче вбити її дітей". Таку заяву вона зробила пропагандисту Борису Корчевнікову.

Так, за словами путіністки, вона не розуміє, що сталося із Зеленським і чому він так змінився. "Я навіть не знаю, яка метаморфоза повинна статися з людиною, правда, не знаю... Значить, це було. Навіть іноді подумки запитую: "Володя, невже ти так ненавидів мене до такої міри, що хочеш вбити моїх дітей?!" - запитує Железняк у президента України, замість того, щоб звернутися до оскаженілого Путіна і запитати його, чому він вбиває українських дітей.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що народний артист України Павло Зібров відверто розповів, чому не виступатиме на концерті пам'яті Степана Гігі. Артист зазначив, що родичі Гігі зробили акцент події на молодих і популярних артистах.

Раніше також скандальний казахський комік Нурлан Сабуров, який заробив свою славу в країні-агресорі і робив неоднозначні висловлювання про українців, опинився в немилості у влади РФ. Коміка депортували до Казахстану і заборонили в'їзд на 50 років.

Вас також може зацікавити:

Серіал "Свати" — про що він Серіал "Свати" — український комедійний телевізійний серіал студії "Квартал 95". За весь час існування проекту було випущено сім сезонів серіалу, а також мюзикл "Новорічні свахи", спін-офф серіалу "Байки Митяя", телепередача "Свахи біля плити", мультсеріал "Сватики" і цикл документальних фільмів "Свахи: Життя без гриму" і "Свати-6: За кадром". Прем'єра першого сезону відбулася 28 грудня 2008 року. Фінальна серія серіалу вийшла в ефір 30 грудня 2021 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред