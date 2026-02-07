Рус
Українців закликали запастися водою та їжею: можливі серйозні перебої зі світлом

Марія Николишин
7 лютого 2026, 12:40оновлено 7 лютого, 14:12
371
Експерт наголосив, що наступні чотири дні будуть складними для населення.
Українців закликали запастися водою та їжею: можливі серйозні перебої зі світлом
Росіяни вдарили по критичній підстанції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • На Львівщині під удар потрапила найбільша електропідстанція Європи
  • Вона регулює електропостачання в західні регіони
  • Через це можливі перебої в енергопостачанні

Окупанти атакували Західноукраїнську електропідстанцію у Львівській області. Через це можливі перебої в енергопостачанні західних регіонів України. Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв у ефірі Київ24.

Він підкреслив, що це найбільша електропідстанція Європи.

відео дня

"Ворог намагався ударити по підстанції, і за публічними джерелами вже є інформація про певні руйнування", - сказав експерт.

За його словами, підстанція регулює електропостачання в західні регіони, об’єднуючи видачу з Хмельницької та Рівненської АЕС, а також приймає електроенергію в умовах імпорту та аварійної допомоги від ЄС.

"Об’єднаний диспетчерський центр "Укренерго" вже звернувся за короткостроковою аварійною допомогою до Республіки Польща — до 200 мегават-годин, що приблизно відповідає потужності 1,5 атомних реакторів", - зауважив Ігнатьєв.

На його думку, ситуація не є критичною, проте через похолодання наступні чотири дні будуть складними для населення.

"Треба мати запас води, хліба, теплої їжі, термос з гарячим чаєм та знати, де знаходяться пункти незламності. Ситуація непроста, але завдяки роботі енергетиків, які працюють на висоті та в мороз, тепло і світло підтримується. Подякуймо кожному енергетику, який забезпечує стабільність системи", - наголосив експерт.

Крім того, на його думку, критичного дефіциту електроенергії наразі не передбачається.

Ситуація в енергосистемі

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це покращення буде недовгим.

За його словами, попереду вітчизняну енергетику неминуче чекає ремонтна кампанія атомної генерації та сезонний літній пік споживання, що знову може випробувати енергосистему на міцність.

"Я думаю, що буде доволі складний період в липні-серпні, там цілком можуть бути доволі суворі обмеження", - наголосив він.

Українців закликали запастися водою та їжею: можливі серйозні перебої зі світлом
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Удар РФ по енергетиці - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що у ніч на 7 лютого країна-агресорка Росія запустила по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів. Основними цілями цієї масованої атаки стали енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Пошкодження вже зафіксовано у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль сказав, що під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - це основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

В Укренерго повідломили, що Росія здійснила чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. В результаті завданих ворогом пошкоджень – у більшості регіонів застосовані аварійні відключення.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

свет новини України енергетика відключення світла атака дронів Масштабна ракетна атака на енергетику
