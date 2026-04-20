Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

Марія Николишин
20 квітня 2026, 23:11
Зеленський сказав, що питання роботи нафтопроводу залишається чутливим.
Ситуація з нафтопроводом "Дружба" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба"
  • Технічні випробування об’єкта можуть відбутися вже 21 квітня
  • До кінця квітня нафтопровід може повністю запрацювати

Україна готується до відновлення роботи трубопроводу "Дружба", який був пошкоджений у січні внаслідок російської атаки. Про це пише Bloomberg.

За даними джерел, технічні випробування об’єкта можуть відбутися вже 21 квітня. Йдеться про перевірку трубопроводу, який раніше забезпечував постачання ресурсів до Угорщини та Словаччини.

Зазначається, що питання відновлення роботи "Дружби" пов’язане з політичними домовленостями в ЄС. Зокрема, Віктор Орбан раніше блокував виділення фінансової допомоги Україні, пов’язуючи це з відновленням постачання через трубопровід. Втім, за останніми сигналами, Будапешт готовий зняти блокування і підтримати фінансування Києва вже найближчим часом — за умови відновлення роботи "Дружби".

Крім того, Словаччина також змінила позицію. Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що країна не блокуватиме спільні рішення ЄС щодо допомоги Україні, попри попередні суперечки навколо трубопроводу.

Позиція Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з нафтопроводом "Дружба" під час інтерв’ю в межах телемарафону "Єдині новини".

За його словами, питання роботи нафтопроводу залишається чутливим.

"Знаю, є болюче питання для нас — нафтопровід "Дружба". Коли він запрацює? До кінця квітня він буде готовий працювати. Я знаю свою позицію: я не підтримую продаж російської нафти", - наголосив він.

Глава держави також наголосив на необхідності виконання домовленостей усіма сторонами, зокрема щодо пошуку альтернативних джерел енергії.

"Я знаю, що для угорців це принципова умова. Німеччина та інші країни ЄС також наголошують. Ми домовлялися, що це має працювати, але за цей час повинні бути підготовлені альтернативні джерела", - зауважив Зеленський.

Він додав, що Україна виконує свої зобов’язання і очікує того ж від партнерів.

"Тому ми зі свого боку виконуємо те, що пообіцяли до кінця квітня. Угорці, я думаю, також виконають свої зобов’язання і розблокують 90 мільярдів", - підсумував президент.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, 20 квітня Петер Мадяр виступив із заявою, в якій закликав Україну відновити роботу нафтопроводу "Дружба" та наголосив, що не піддаватиметься "шантажу".

Раніше у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Євроради Антоніу Кошти йшлося про те, що Україна погодилася на пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

