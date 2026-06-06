Кремль повернувся до мирного плану Трампа, але є нюанс: названо деталі переговорів

Переговори щодо завершення війни будуть спиратися на вже напрацьовані домовленості, однак їхній прогрес залежить від позиції РФ, вказав політолог.

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Мирні переговори - Кремль повернувся до плану Трампа, але є нюанс / Колаж: Главред, фото: Telegram/@umerov_rustem, kremlin.ru

Про що сказав Ігор Чаленко:

Переговори не обмежаться лише технічним припиненням вогню

База для домовленостей є, але РФ хоче нівелювати результати

Просування вперед можливе лише у разі зміни позиції Москви

Гіпотетичний початок переговорів навряд чи обмежиться виключно технічним припиненням вогню, адже порядок денний формуватиметься навколо комплексних безпекових та політичних умов. Про це заявив політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду.

"У нас є попередні результати роботи тристоронньої групи. Найкращі результати там були у військовій підгрупі — щодо опрацювання режиму моніторингу, режиму припинення вогню та багатьох інших аспектів. Тобто переговори точно не відбуватимуться у вакуумі", - розповів він. відео дня

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Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Чаленко зазначив, що Росія, схоже, прагне нівелювати вже досягнуті результати переговорного процесу, просуваючи ідею повернення до багатопунктового плану, запропонованого Дональдом Трампом.

За його словами, російська сторона згадує не 28, а 27 пунктів і апелює до так званого "духу Анкориджа", однак суть залишається незмінною — певна база для подальших домовленостей уже існує. Водночас експерт наголосив, що просування вперед можливе лише за умови зміни позиції Росії як держави-агресора.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

"Саме тому зараз відбувається не тільки "треш" з вимогами Пєскова, щоб Україна вийшла з так званих російських регіонів, але й провокації на Запорізькій АЕС. Нагадаю, що це теж один із пунктів: хто надалі керуватиме станцією і якою буде її подальша доля. Тому по суті переговори триватимуть саме навколо таких пунктів", - підсумував він.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

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Президент РФ Володимир Путін виключає участь європейських країн у переговорах з Україною, адже вважає, що вони не можуть бути нейтральними через військову допомогу Києву. Він наполягає на основі мирної угоди, досягнутої раніше з Трампом, однак намагається вивести переговори з-під впливу європейських посередників.

На відмову Путіна провести пряму зустріч із Зеленським президент України відповів жорстко, назвавши таку позицію слабкою і вибором продовження війни. Зеленський закликав посилити міжнародний тиск і наголосив на підготовці нових переговорних форматів з європейськими та американськими партнерами.

Як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп підкреслив, що США виконали ключову роль у зближенні сторін і не заперечує проти їхніх прямих переговорів, вважаючи, що Росія та Україна близькі до компромісу, але мають самі дійти згоди про завершення війни.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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