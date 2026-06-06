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Росія атакувала Запоріжжя серед білого дня: постраждала дитина, що відомо

Юрій Берендій
6 червня 2026, 15:58
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Російський безпілотник завдав удару по Запоріжжю, відомо про двох поранених.
Росія атакувала Запоріжжя серед білого дня: постраждала дитина, що відомо
Росія атакувала Запоріжжя - що відомо про наслідки удару / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Запорізька ОВА

Про що йдеться у матеріалі:

  • Російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками
  • Ворожий дрон вибухнув неподалік місцевого торгового центру
  • Через атаку спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку

Вдень, 6 червня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок атаки постраждали батько та син. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі. На місці події вже працюють екстрені служби.

відео дня

"Є постраждалі та руйнування: ворог продовжує атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник вибухнув неподалік торгового центру", - повідомив він.

За словами начальника Запорізької ОВА, удар припав по даху супермаркету. Через атаку також спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку, який розташований навпроти місця влучання.

  • Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня
    Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня
    Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня
    Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня
    Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня
    Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня
    Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня
    Наслідки удару по Запоріжжю 6 червня Фото: Запорізька ОВА

"Постраждала 10-річна дитина - поранено руку. Хлопчика госпіталізували. Також поранення дістав батько дитини. Обом надається необхідна медична допомога", - підсумував він.

Росія атакувала Запоріжжя серед білого дня: постраждала дитина, що відомо
"Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про пожежу під Києвом після удару дронів РФ по промисловому об'єкту, внаслідок якої постраждав водій бензовоза, якого госпіталізували. Інцидент стався 4 червня, а ліквідація пожежі триває. Рятувальники продовжують працювати на місці події, забезпечуючи безпеку населення.

Також раніше повідомлялося, що у Херсоні від атак російських БПЛА загорілась багатоповерхівка, внаслідок чого загинули двоє людей, а дев'ятеро отримали поранення різного ступеня. Рятувальники діяли під загрозою повторних ударів, а інформація про стан постраждалих продовжує уточнюватися органами влади та службами порятунку.

Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти 5 червня атакували Україну з різних напрямків, запустивши ракети та 216 дронів.

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Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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