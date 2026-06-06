Росія атакувала Запоріжжя серед білого дня: постраждала дитина, що відомо

Про що йдеться у матеріалі:
- Російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками
- Ворожий дрон вибухнув неподалік місцевого торгового центру
- Через атаку спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку
Вдень, 6 червня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок атаки постраждали батько та син. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі. На місці події вже працюють екстрені служби.
"Є постраждалі та руйнування: ворог продовжує атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник вибухнув неподалік торгового центру", - повідомив він.
За словами начальника Запорізької ОВА, удар припав по даху супермаркету. Через атаку також спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку, який розташований навпроти місця влучання.
"Постраждала 10-річна дитина - поранено руку. Хлопчика госпіталізували. Також поранення дістав батько дитини. Обом надається необхідна медична допомога", - підсумував він.
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Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про пожежу під Києвом після удару дронів РФ по промисловому об'єкту, внаслідок якої постраждав водій бензовоза, якого госпіталізували. Інцидент стався 4 червня, а ліквідація пожежі триває. Рятувальники продовжують працювати на місці події, забезпечуючи безпеку населення.
Також раніше повідомлялося, що у Херсоні від атак російських БПЛА загорілась багатоповерхівка, внаслідок чого загинули двоє людей, а дев'ятеро отримали поранення різного ступеня. Рятувальники діяли під загрозою повторних ударів, а інформація про стан постраждалих продовжує уточнюватися органами влади та службами порятунку.
Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти 5 червня атакували Україну з різних напрямків, запустивши ракети та 216 дронів.
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Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
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