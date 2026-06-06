РФ вдарила дроном по машині Олега Тягнибока на фронті: у якому він стані

Внаслідок атаки автомобіль колишнього народного депутата повністю згорів.

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РФ вдарила дроном по машині Олега Тягнибока / Колаж: Главред, фото: Олег Тягнибок, Telegram

Що відомо:

Росія завдала удару дроном по автомобілю Олега Тягнибока

В результаті атаки постраждав колишній народний депутат

На фронті був поранений колишній народний депутат, голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання!", - написав Марцінків.

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Згодом побратим Тягнибока, старший лейтенант Тимур Книш розповів про стан Тягнибока.

"Дякувати Богові, що ця новина стала гіркою, але не трагічною. Добряча контузія з усіма наслідками: це і баротравми, і струс. Але людина все ж таки жива", - сказав Книш.

Хто такий Олег Тягнибок

Олег Тягнибок - колишній нардеп і голова Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до лав ЗСУ наприкінці лютого 2022 року.

Тягнибок служив у структурах ССО ЗСУ. Нині він командир батальйону безпілотних систем 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле".

До участі у бойових діях Тягнибок був народним депутатом трьох скликань та двічі балотувався у президенти України.

Ще до анексії Криму Тягнибок пропонував позбавити півострів автономного статусу через те, що "вся РФ хвора на імперський синдром".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у травні російські війська змогли захопити лише 14 кв. км української території. За даними аналітиків DeepState, це найнижчий місячний показник просування ворога за останні три роки.

Крім того, російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових у Донецькій області. Однак не можна говорити про те, що саме цей напрямок буде основним під час літнього наступу. Ворог також може готуватися до відкриття нового напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Нагадаємо, що на Запоріжжі російські війська активізували бойові дії. Окупантам наказали вийти на околиці Оріхова до 31 травня. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

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Про персону: Руслан Марцінків Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

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