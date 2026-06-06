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"Треба готуватись до гіршого": в ДПСУ оцінили загрозу наступу на Київ та західні області

Юрій Берендій
6 червня 2026, 14:19
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Росія посилює тиск на Білорусь із метою втягнути її у війну проти України, що зберігає ризик нових загроз на північному кордоні, попередили в ДПСУ.
'Треба готуватись до гіршого': в ДПСУ оцінили загрозу наступу на Київ та західні області
Наступ з Білорусі - в ДПСУ оцінили загрозу для Києва та західних областей / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони Білорусі

Про що сказав Андрій Демченко:

  • Ознак формування великого ударного угруповання в РБ наразі немає
  • РФ активно тисне на Білорусь для її прямого втягування у війну
  • Можливі провокації біля Києва та на заході для відволікання ЗСУ

Росія та Білорусь регулярно проводять військові навчання й перевірки боєготовності, однак нинішня активність на білоруській території поки не свідчить про формування масштабного ударного угруповання біля кордонів України. Водночас Білорусь може вдатись до провокацій в напрямку Києва та західних регіонів України, як це було в 2022 році. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами речника, військові навчання та перевірки боєготовності на території Білорусі відбуваються настільки регулярно, що простіше пригадати періоди, коли їх не проводили. Перевірки підрозділів білоруської армії, спільні маневри з Росією та інші військові заходи тривають практично безперервно.

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"Фактично, тільки невеличкі проміжки часу, коли є якась пауза. Станом на зараз, якщо говорити про російські війська, до прикладу, на території Білорусі, вони не є в такій великій кількості. Росія не перекинула туди додаткових якихось підрозділів, щоб загрозу для нашої країни можна було оцінювати як та, яка зростає. Але, знову ж таки, зростає загроза нашій країні через те, що Росія зараз більш активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни проти нашої країни на боці Росії", - попередив він.

Демченко наголосив, що Україна не виключає ані можливості повторного вторгнення з території Білорусі в іншому форматі, ані провокацій на кордоні, метою яких може бути відволікання українських сил. Саме тому ризики залишаються актуальними. Водночас українська розвідка постійно контролює розвиток ситуації вглиб білоруської території, щоб своєчасно реагувати на будь-які потенційні загрози.

За його словами, головним завданням України залишається посилення оборонних рубежів, на чому неодноразово наголошував президент. Ця робота вже активно триває на різних напрямках. Інженерні підрозділи Державної прикордонної служби зміцнюють прикордонну інфраструктуру, до створення фортифікацій також залучені органи місцевої влади та інші складові Сил оборони. Такі заходи охоплюють усю понад тисячокілометрову ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить через Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області.

"Кожен із цих напрямків, він для нас важливий. Бо можуть бути провокації і по напрямку Києва, можуть бути провокації по західній ділянці з метою перерізання логістичних шляхів, це також спостерігалося і в 2022 році. Тому треба, звісно, готуватися до чогось гіршого, але, звісно, бути сильнішими за те, що до нас може прийти", - підсумував він.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Для чого Росія тисне на Білорусь - пояснення експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Кремль розглядає можливу участь білоруської армії як один із способів впливу на українське військове керівництво. За його словами, Москва використовує саму ймовірність залучення Мінська до війни для формування додаткової загрози на північному напрямку.

Експерт наголосив, що такі дії мають чітко визначену мету.

"Усе це робиться з метою розтягування наших ресурсів", - наголосив експерт.

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Командувач Сил безпілотних Роберт Бровді "Мадяр" заявив, що Україна визначила 500 об'єктів для ударів по Білорусі у разі наступу, і порадив Олександру Лукашенку не загрожувати Україні. Він підкреслив, що Росія посилює тиск на Білорусь для залучення у війну на боці Кремля, створюючи додаткову загрозу на північному напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Кремль готує небезпечний план атак через Білорусь з використанням ударних безпілотників, а не наземного вторгнення. Заяви Мінська про спроби українських дронів перетнути кордон можуть слугувати підставою для запуску ударів по логістичних маршрутах на заході країни.

Як раніше повідомляв Главред, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко визначив рівень загрози з боку Білорусі як "код жовтий", наголошуючи на важливості підготовки оборони і постійної пильності. Він зазначив, що у випадку концентрації російських сил на території Білорусі загроза зросте до "коду червоного".

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Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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