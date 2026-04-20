"Це не гра": Мадяр різко висловився про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

Коротко:
- Мадяр закликав відновити роботу нафтопроводу "Дружба"
- Заява пролунала на пресконференції, повідомляє Telex
- Очікує відновлення транзиту найближчими днями
Петер Мадяр виступив із заявою, в якій закликав Україну відновити роботу нафтопроводу "Дружба" та наголосив, що не піддаватиметься "шантажу". Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Telex.
Політик звернувся безпосередньо до президента України Володимира Зеленського, заявивши, що питання енергоресурсів є критично важливим і "це не гра". На його думку, українська сторона повинна відкрити нафтопровід за умови наявності технічної можливості для його роботи.
За наявною інформацією, Мадяр розраховує, що відновлення транзиту може відбутися вже найближчими днями.
Водночас він підкреслив, що, попри відсутність особистого знайомства з українським президентом, не сприйматиме тиск.
"Це якби мене запросили на вечерю, я погодився, а потім почав шантажувати: якщо не буде лечо, то я зроблю те й те", — цитує його видання.
Також він зазначив, що у разі відновлення транспортування не буде підстав перешкоджати наданню кредиту на 90 млрд євро.
Кредит Україні від ЄС - останні новини
Як повідомляв Главред, Європейська комісія перенесла терміни виплати першого траншу в межах масштабного кредитного пакета для України на 90 мільярдів євро. Про це повідомила представниця Єврокомісії Паула Пінью під час брифінгу.
Крім того, Угорщина може зняти вето на кредит Європейського Союзу для України обсягом 90 млрд євро після відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба". Про це заявив опозиційний політик Петер Мадяр, повідомляє Bloomberg.
Нагадаємо, у грудні 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро на період 2026–2027 років. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Читайте також:
- Кінець епохи Орбана та поворот у політиці Угорщини: Мадяр зробив низку заяв після перемоги на виборах
- Угорщина не відмовиться від РФ одразу: Мадяр зробив відверту заяву щодо Путіна
- "Це абсурдно": Мадьяр проти прискореного вступу України до ЄС
Про джерело: Telex
Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.
