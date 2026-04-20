"Це не гра": Мадяр різко висловився про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

Політик звернувся до Зеленського з вимогою розблокувати транзит енергоресурсів за технічної можливості.

https://glavred.net/world/eto-ne-igra-madyar-rezko-vyskazalsya-o-druzhbe-i-obratilsya-k-zelenskomu-10758188.html Посилання скопійоване

Мадяр закликав Україну відновити роботу нафтопроводу "Дружба"

Петер Мадяр виступив із заявою, в якій закликав Україну відновити роботу нафтопроводу "Дружба" та наголосив, що не піддаватиметься "шантажу". Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Telex.

Політик звернувся безпосередньо до президента України Володимира Зеленського, заявивши, що питання енергоресурсів є критично важливим і "це не гра". На його думку, українська сторона повинна відкрити нафтопровід за умови наявності технічної можливості для його роботи.

відео дня

За наявною інформацією, Мадяр розраховує, що відновлення транзиту може відбутися вже найближчими днями.

Водночас він підкреслив, що, попри відсутність особистого знайомства з українським президентом, не сприйматиме тиск.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

"Це якби мене запросили на вечерю, я погодився, а потім почав шантажувати: якщо не буде лечо, то я зроблю те й те", — цитує його видання.

Також він зазначив, що у разі відновлення транспортування не буде підстав перешкоджати наданню кредиту на 90 млрд євро.

Кредит Україні від ЄС - останні новини

Як повідомляв Главред, Європейська комісія перенесла терміни виплати першого траншу в межах масштабного кредитного пакета для України на 90 мільярдів євро. Про це повідомила представниця Єврокомісії Паула Пінью під час брифінгу.

Крім того, Угорщина може зняти вето на кредит Європейського Союзу для України обсягом 90 млрд євро після відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба". Про це заявив опозиційний політик Петер Мадяр, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро на період 2026–2027 років. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Про джерело: Telex Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред