Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

Україна погодилася відновити "Дружбу", однак роботи фінансуватимуть не лише українським коштом.

Україна погодилася відновити "Дружбу"

Головне:

ЄС запропонував технічну та фінансову допомогу з ремонтом нафтопроводу Дружба

Україна погодилася на пропозицію ЄС

Водоночас Брюссель шукає альтернативи російській нафті для Центральної та Східної Європи

Україна погодилася на пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами.

Про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Євроради Антоніу Кошти.

За її словами, європейські експерти готові розпочати роботу негайно. Пріоритетом Європи фон дер Ляєн назвала забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян.

"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно", - йдеться в повідомленні.

У спільній заяві фон дер Ляєн та голови Європейської Ради Антоніу Кошти йдеться, що після атак на "Дружбу" ЄС розпочав інтенсивні переговори з Україною та європейськими державами для відновлення постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Ультиматуми через "Дружбу" - що відомо

Як повідомляв Главред, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан раніше говорив, що Будапешт призупинить транзит життєво важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що його країна готова заблокувати кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро, як це зробила Угорщина.

Крім того, Орбан повідомляв, що планує домогтися відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод чи переговорів, а силою.

Про персону: Урсула фон дер Ляєн Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

