Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

Інна Ковенько
17 березня 2026, 14:58оновлено 17 березня, 15:46
Україна погодилася відновити "Дружбу", однак роботи фінансуватимуть не лише українським коштом.
Україна погодилася відновити
Україна погодилася відновити "Дружбу" / Колаж: Главред, фото: Урсула фон дер Ляєн, росЗМІ

Головне:

  • ЄС запропонував технічну та фінансову допомогу з ремонтом нафтопроводу Дружба
  • Україна погодилася на пропозицію ЄС
  • Водоночас Брюссель шукає альтернативи російській нафті для Центральної та Східної Європи

Україна погодилася на пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами.

Про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Євроради Антоніу Кошти.

За її словами, європейські експерти готові розпочати роботу негайно. Пріоритетом Європи фон дер Ляєн назвала забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян.

"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно", - йдеться в повідомленні.

У спільній заяві фон дер Ляєн та голови Європейської Ради Антоніу Кошти йдеться, що після атак на "Дружбу" ЄС розпочав інтенсивні переговори з Україною та європейськими державами для відновлення постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Ультиматуми через "Дружбу" - що відомо

Як повідомляв Главред, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан раніше говорив, що Будапешт призупинить транзит життєво важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що його країна готова заблокувати кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро, як це зробила Угорщина.

Крім того, Орбан повідомляв, що планує домогтися відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод чи переговорів, а силою.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

15:47Економіка
Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

15:31Війна
Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

14:58Україна
Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядав

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядав

Останні новини

16:20

Для чого кільце на шампурах: за призначенням його майже не використовують

16:11

Чим пахне Наталія Могилевська: співачка показала свою парфумерну колекціюВідео

16:05

Ходьба для схуднення після 50 років: тренери назвали ефективну щоденну норму

15:53

Привітання з Днем народження сестрі — гарні картинки та найкращі побажання

15:47

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальнеНе більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне
15:35

Збір на підтримку "Титанових" у межах повернення проєкту "Караоке на майдані" запущено

15:31

Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

15:12

Смертельний ворог слимаків і равликів: яку квітку варто посадити на ділянці

15:09

На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний "плюс"

Реклама
15:09

"Сімейні звʼязки": онук-втікач Ротару показав довгоочікувану зустрічВідео

14:58

Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

14:49

РФ скоротила виробництво ракет: Зеленський - про плани ворога

14:33

Були небезпечними для СРСР: які колоритні українські слова стерла радянська влада

14:24

"Головне, не несіть до церкви": в Україні почали готувати суші-паски

14:21

Яке взуття варто носити з жіночими легінсами щодня? Лофери, кросівки чи черевики? новини компанії

14:20

"Велика небезпека": названо область, в якій РФ хоче створити буферну зону

14:17

Street style Україна весна 2026: наймодніші образи з Instagram новини компанії

14:04

Чому в СРСР масово будували зі склоблоків: радянський будівельний феномен

13:55

Ризик залишитися без цвіту: які рослини категорично не можна обрізати в березні

13:52

Про лушпиння цибулі можна забути: новий метод, як пофарбувати яйця на Великдень

Реклама
13:42

"Беззаконня": путіністку Распутіну з хворою донькою виганяють з дому

13:17

Керівник НАБУ Кривонос є підозрюваним у справі про вимагання $120 тис. хабаря за землю — експрокурор САП

13:13

Одна дрібниця "з’їдає" тиск: чому шини авто раптово спускаютьсяВідео

13:08

Шойгу б'є на сполох через пряму загрозу для Уралу з боку України

12:45

РФ вимагає не лише території: у Кремлі висунули новий цинічний ультиматум

12:38

Малини буде багато: що покласти під кущі в березні, щоб отримати багатий урожайВідео

12:36

Не просто омлет: рецепт ситного сніданку з двох яєць за 5 хвилин

12:31

Суворі прикмети на свято 18 березня: що не можна робити

12:21

Ціни на АЗС полетять вгору: наскільки подорожчає бензин, дизель та газ в Україні

12:20

Зник без сліду: у лісі знайшли загублене місто, яке вважали міфом

12:16

Пугачова з'явилася в образі з культового кліпу через 37 років — як він виглядає

12:09

Багряний, юхтовий, блаватний: що насправді означають ці кольори

11:52

Дрони атакували авіазавод у Росії: під ударом могли опинитися літаки А-50Відео

11:37

На Рівненщині погіршиться погода: синоптики попереджають про стрибки температури

11:36

Українці купують кілограмами: в супермаркетах подорожчали базові продукти

11:10

Господарка помітила щось дивне в роті кішки: що налякало ветеринара

11:08

Вперше в історії: Україна отримала фінальні умови для вступу до ЄС

11:05

"Він був суворим": раптово помер зірка фільму "Назад у майбутнє"

11:03

Китайський гороскоп на завтра, 18 березня: Тиграм — образи, Зміям — конфлікти

11:01

Нагар і жир зникнуть миттєво: чим відмити газові конфорки до блиску

Реклама
10:54

Що кинути в лунку, щоб зібрати ранній урожай помідорів: секрет дачників

10:45

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

10:32

Зайшли у глухий кут, часу мало: МВФ б'є тривогу через допомогу Україні

10:31

Коли Україна була імперією та як виглядали її кордони на карті - забута правдаВідео

10:26

Погрози Ірану та шлях до припинення воєн: Зеленський зробив ряд важливих заяв

10:18

"В психіатричній лікарні": LELEKA здивувала зізнанням перед ЄвробаченнямВідео

10:02

Німці перевірили: навіщо класти туалетний папір у холодильник

10:01

Що вже не модно в 2026 році – поради стилістів для сучасного образу

09:51

Полтавщину накриває похолодання: синоптики попередили про зміну температури

09:41

Розбила серця фанатам: "Баффі" Сара Мішель Геллар повідомила сумну новину

